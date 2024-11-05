Gaziantep'te Yol Bakım ve Trafik Düzenlemeleri Başladı - Son Dakika
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Gaziantep'te Yol Bakım ve Trafik Düzenlemeleri Başladı

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehir içi trafik akışını rahatlatmak için Karagöz, Eskisaray, Tuzhanı ve Belediye Caddeleri'nde yol bakım ve trafik düzenlemesi çalışmalarına 4 Kasım'da başladı. Çalışmalarda ekip sayısı 80'e çıkarıldı ve projenin öngörülenden 30 gün önce tamamlanması hedefleniyor.

05.11.2024 16:37  Güncelleme: 16:42
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Gaziantep'te yol bakım ve trafik düzenlemeleriyle trafik akışı rahatlayacak

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı yol bakım ve trafik düzenleme çalışmaları, şehir içi trafiği daha akıcı ve güvenli hale getirmek amacıyla Karagöz, Eskisaray, Tuzhanı ve Belediye Caddeleri'nde 4 Kasım'dan itibaren devam ediyor. Bu çalışmaların hızla tamamlanması için ekip sayısı 80'e çıkarıldı ve projenin öngörülenden 30 gün önce bitirilmesi hedefleniyor.

GASKİ tarafından yürütülen altyapı iyileştirme faaliyetleri kapsamında, kış mevsimine hazırlık olarak menfez temizlikleri de tamamlandı. Bu çalışmaların, yağışlı havalarda su birikintilerini azaltarak altyapı sistemlerinin daha verimli çalışmasını sağlaması amaçlanıyor. Ayrıca, şehrin fiber altyapısı da yenilenerek, iletişim ve internet hızlarında önemli iyileştirmeler yapıldı.

Yol bakım çalışmaları kapsamında her bir cadde için planlanan süre yaklaşık 15 gün olup, bu süre zarfında trafiğe kapatılan bölgelerde yoğun bir çalışma yürütülecek. Bu geniş çaplı düzenlemelerle, Gaziantep'teki trafik akışının önemli ölçüde rahatlaması ve şehir içi ulaşımın daha düzenli ve güvenli hale gelmesi bekleniyor. Belediye yetkilileri, tüm sürücülerin çalışma alanlarına yaklaşırken dikkatli olmaları ve yönlendirmelere uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: İHA

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