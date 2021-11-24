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Gaziantep'te zeytin ve zeytinyağı verimliliği için analiz eğitimi - Son Dakika

Gaziantep'te zeytin ve zeytinyağı verimliliği için analiz eğitimi

24.11.2021 14:05
Gaziantep'te zeytin ve zeytinyağı verimliliği için analiz eğitimi

Gaziantep Ticaret Odası öncülüğünde, İpekyolu Kalkınma Ajansı destekleriyle hayata geçirilen Gaziantep'te zeytin ve zeytinyağı üretiminde verimliliğin ve kalitenin arttırılması projesi kapsamında "Gaziantep'te Geçmişten Geleceğe Zeytinyağı: Bilgilendirme ve Proje Kapanış Toplantısı ile Tadım...

Gaziantep Ticaret Odası öncülüğünde, İpekyolu Kalkınma Ajansı destekleriyle hayata geçirilen Gaziantep'te zeytin ve zeytinyağı üretiminde verimliliğin ve kalitenin arttırılması projesi kapsamında "Gaziantep'te Geçmişten Geleceğe Zeytinyağı: Bilgilendirme ve Proje Kapanış Toplantısı ile Tadım & Duyusal Analiz Eğitimi" düzenlendi.

Gaziantep Ticaret Borsası, Nizip Ticaret Odası ve Nizip Ticaret Borsası ortaklığında; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şehitkamil Ziraat Odası ve Şahinbey Ziraat Odası iştirakiyle sürdürülen "Gaziantep'te Zeytin ve Zeytinyağı Üretiminde Verimliliğin ve Kalitenin Arttırılması Projesi"nin aynı zamanda kapanış toplantısı olarak düzenlenen etkinlikte konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "Zeytin artık odamızın vazgeçilmez konularından birisidir" dedi.

Proje kapsamında bugüne kadar yürütülen faaliyetler hakkında katılımcıları bilgilendiren Başkan Yıldırım, "Covid-19 pandemisine rağmen zorlansak da sektörün ve bölgemizin en değerli tarım ürünlerinden olan zeytin ve zeytinyağı üretimini geliştirmek, daha da değerli hale getirmek için önemli işlere imza attık. Zeytin ve zeytinyağı Gaziantep'in en önemli tarım ürünlerinden olmasına rağmen, bu konuda yapılan araştırma, rapor ve iyileştirici çalışmalar maalesef yeterli değildi. Bu sebeple şehrimizde zeytincilik sektörünün geliştirilmesi için bir mevcut durum analizi, ihtiyaç analizi, değer zinciri analizi ve ileriye yönelik stratejik planları belirlemek üzere çok kapsamlı bir rapor hazırladık. Düzenlediğimiz inceleme ziyaretleriyle birçok kurum, işletme ve kooperatifi yerinde inceleme şansı elde ettik. Bununla ilgili de bizim yolumuzu aydınlatacak önemli raporlar hazırladık. Zeytin Üreticilerine Yönelik Kapasite Geliştirme Eğitimleri kapsamında hem Nizip, hem de Gaziantep'te; Mücahit Kıvrak Hocamızın katılımıyla 180 çiftçimize eğitim verdik" ifadelerini kullandı.

"Ur-Ge programı ile zeytinyağı üreticilerimize yönelik bir destek mekanizmasını hayata geçiriyoruz"

Zeytinin anavatanında, çok kıymetli bir zeytin türüne sahip olduklarını ancak markasız ürün satıp, kendi markalarıyla ihraç edemediklerini vurgulayan Yıldırım, "Her ne kadar projemiz bitiyor olsa da Zeytin artık odamızın vazgeçilmez konularından biri. Çünkü Gaziantep Ticaret Odası olarak biz Antep zeytinyağı sektörünün geliştirilmesine baş koyduk. Bu sebeple, projemiz bitse de biz zeytinciliğin geliştirilmesi için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. UR-GE olarak da bilinen ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanan Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Programı ile zeytinyağı üreticilerimize yönelik bir destek mekanizmasını da hayata geçiriyoruz. UR-GE Destek Programı kapsamında zeytinyağı üreticilerimizin bizzat içinde yer alacağı danışmanlık, eğitim ve pazarlama faaliyetleri ile Gaziantepli zeytinyağı üreticilerinin yurt dışına açılmasını sağlayacağız.

Sektörde yetersiz olan örgütlenme yapısının kurulması ve sektörün ihtiyacı olan örgütlenme eksikliğinin giderilmesi konusunda birçok kez proje ortaklarımız ve paydaşlarımızla bir araya gelerek fikir alış verişinde bulunduk. UR-GE projesi örgütlenme konusunda bizi bir adım daha ileriye taşıyacaktır. Biz Gaziantep Ticaret Odası olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. Zeytinyağı üreticilerimizin de bu fırsatı sonuna kadar değerlendirmesini bekliyoruz. Çünkü biz bir ihracat kentiyiz ve dünyada zeytinin ilk üretildiği yer olan Gaziantep'in zeytinyağını tüm dünyaya tattırmak boynumuzun borcu" dedi.

GTO Başkanı Yıldırım'ın ardından konuşan ve bu tarz projelere destek sağlayarak Gaziantep tarımını geliştirmeye devam edeceklerini söyleyen İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, "Bugüne kadar Gaziantep Ticaret Odasıyla şehrimiz için pek çok projeye imza attık. Bunların en değerlilerinden birisi de bölgemizin çok kıymetli tarım ürünü zeytin ve zeytinyağı için oldu. Elimizde gerçekten işlenmesi gereken bir cevher var, potansiyel var. Bizler de inanıyoruz ki bu proje ile birlikte oluşturulan bilinçle zeytinyağı sektörü çok daha iyi seviyelere ulaşarak, markalaşacak" diye konuştu.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen toplantıda açılış konuşmalarının ardından Gaziantep zeytinyağı sektörü, sektörün ihtiyaçları, mevcut durumu ve örnek çalışmalar hakkında bir sunum gerçekleştiren Balıkesir Üniversitesi Edremit Zeytincilik MYO Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, sunumun ardından katılımcılara Zeytinyağı Tadım ve Duyusal Analiz Eğitimi verdi. - GAZİANTEP

Gaziantep'te zeytin ve zeytinyağı verimliliği için analiz eğitimi
Gaziantep'te zeytin ve zeytinyağı verimliliği için analiz eğitimi
Gaziantep'te zeytin ve zeytinyağı verimliliği için analiz eğitimi
Gaziantep'te zeytin ve zeytinyağı verimliliği için analiz eğitimi

Gaziantep Ticaret Odası, Zeytinyağı, Gaziantep, Zeytin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gaziantep'te zeytin ve zeytinyağı verimliliği için analiz eğitimi - Son Dakika


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