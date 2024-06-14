Gaziantep Ticaret Borsası Kurban Bayramı'nı Kutladı

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Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bayramların toplumsal dayanışma ve kardeşlik bağlarını güçlendiren, millet olma şuurunu geliştiren, özel ve müstesna günler olduğunu kaydeden GTB Başkanları, birlik ve beraberlik vurgusu yaptıkları mesajda, "Yüce dinimizin bizlere en güzel hediyelerinden biri olan, içinde nice hikmetleri ve güzellikleri barındıran Kurban Bayramı'na bir kez daha milletçe kavuşmanın sonsuz huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlarımız bu topraklarda inanç, tarih ve kültür birlikteliğiyle bizleri biz yapan, ortak şiarımız ve kardeşliğe açılan sonsuz muhabbet kapılarımızdır. Acıların ve savaşların dünyamızı kuşattığı bu zaman diliminde, özünde gönüllerin ihyasını ve dayanışmayı barındıran bayramlarımızın manası çok daha iyi anlaşılmaktadır. Bireylerin aidiyet duygularını güçlendirerek ortak değerler etrafında toplanmalarını sağlayan bayramlarımız, aynı zamanda en güzel hasletlerimizi yaşatmak ve geleceğe taşımak adına da bizlere fırsat sunmaktadır. Filistin'de yaşanan zulüm nedeniyle bu sene buruk bir şekilde girdiğimiz Kurban Bayramının gönül coğrafyamıza barış, huzur ve esenlik getirmesi en büyük temennilerimizin başında gelmektedir. Bizler millet olarak mazlum ve mağdura yardım elini uzatan, zorda kalana gönlünü açan, kimsesizi gözeten ve koruyan asil bir medeniyetin temsilcileriyiz. Bu bayramda, diğer bayramlarda da olduğu gibi büyüklerimizin ve komşularımızın hatırını sorarak, ihtiyaç sahibi kardeşlerimize şefkat elimizi hassasiyetle uzatmamız gerekiyor. Bu bizim hem insani hem de inancımızın bizlere getirdiği temel bir görevdir. Bayram vesilesiyle yapılacak tüm ibadet, dua ve kesilen kurbanların, Allah katında makbul olması dileklerimizle, başta Gaziantepli hemşerilerimiz olmak üzere, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, mutluluk dolu nice bayramlar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP