Gaziantep Ticaret Odası Başkanlarından 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika
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Gaziantep Ticaret Odası Başkanlarından 15 Temmuz Mesajı

Gaziantep Ticaret Odası Başkanlarından 15 Temmuz Mesajı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajda, Türk milletinin bağımsızlık bilinci ve tutkusunun en belirgin özelliği olduğu vurgulanarak, 15 Temmuz gecesinde hain terör örgütü FETÖ'ye karşı dimdik durulduğu ifade edildi. Ayrıca, Türkiye'nin daha güçlü bir ekonomiye sahip olması için birlikte çalışmaya devam edileceği belirtildi.

14.07.2024 17:04
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Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanları "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nün yıl dönümü münasebetiyle yazılı bir mesaj yayımladı.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur yayımladıkları mesajda, bağımsızlık bilinci ve tutkusunun Türk milletinin en belirgin özelliği olduğunu, tarih boyunca da gösterdiği emsalsiz mücadelelerle bunu ispatladığını belirterek 15 Temmuz gecesinde de bu karakterin ortaya çıkarak hain terör örgütü FETÖ'nün karşısında dimdik durduğunu söyledi.

Türk milletini özgürlüğünden alıkoyma çabalarının hiçbir zaman sona ermediğini vurgulayan GTO Başkanları, "Tarihin hangi noktasına bakarsanız bakın orada mutlaka Türk milletinin bağımsızlığına göz diken birilerini göreceksiniz. Bu çaba 1. Dünya Savaşı'nda da tüm cihanın birleşmesiyle tekrar etmiş fakat düşmanın karşısına yüce Türk milleti ve o milletin küllerinden doğuşuna önderlik eden Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk çıkmıştır. 'Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.' düsturu ise başarının kilit anahtarı olmuştur.

Bundan 8 yıl önce gerçekleşen hain darbe girişiminde de Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlüğüne kast edilmiştir. Haince yapılanan FETÖ terör örgütü devletimizi uçuruma sürükleyerek karanlık ellere teslim etmeye çalışmıştır. Fakat hainlerin hesaba katmadığı en önemli şey Türk milletinin bağımsızlık sevdasıydı ve nihayetinde bağımsızlığı elinden alınmaya çalışılan halkımız Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" diyerek 15 Temmuz günü korkusuzca hainlerin karşısına dikilmiş ve 251 şehit vermiştir. Allah hepsinden razı olsun ve böyle bir günü bu millete bir daha yaşatmasın. Biz iş insanları olarak, milletimizin bölünmez bütünlüğü için, daha güçlü bir Türkiye hedefiyle vatan aşkıyla çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin hak ettiği gibi dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almasını da yine hep birlikte çalışarak sağlayacağız. 15 Temmuz'un 8'inci yıl dönümünde bu cennet toprakları vatan kılan tüm kahraman şehit ve gazilerimizi bir kez daha derin bir saygı, minnet ve şükranla yad ediyor, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müz kutluyoruz" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep Ticaret Odası Başkanlarından 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika

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