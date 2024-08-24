Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü Sünnet Şöleni Düzenledi - Son Dakika
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Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü Sünnet Şöleni Düzenledi

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü Sünnet Şöleni Düzenledi

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü sünnet şöleni düzenleyerek sosyal yardım alan ailelerin 20 çocuğunu sünnet ettirdi.

24.08.2024 11:28  Güncelleme: 11:33
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Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü sünnet şöleni düzenleyerek sosyal yardım alan ailelerin 20 çocuğunu sünnet ettirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü sünnet şöleni düzenledi. Şölenden önce çocuklara kıyafetler giydirildi ve Çınarlı Camii'nde yapılan dua merasiminin ardından Şehitlik Müzesi, Oyuncak Müzesi gezisi ve şehir turu düzenlendi. Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün düzenlediği sünnet şöleninde 20 çocuk için sünnet töreni yapıldığı bildirildi.

Etkinliğe, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hakan Aslansoy, Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Fatma Çoşkun katıldı. Gerçekleştirilen sünnet şöleninde ilk önce yemek yenildi daha sonra çocuklar için bisiklet ve altın hediyeleri verildi.

Hayır şartlarını yerine getirme konusuna önem verdiklerini söyleyen Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak yönetimini sağladıkları vakıfların, vakfiyelerinde yer alan hayır şartlarını yerine getirmeyi önemsediklerini ifade etti.

"Vakıflar Genel Müdürlüğü bu ve bunun gibi birçok programa ev sahipliği yapıyor"

Her bir vakfiyeyi kendilerine teslim edilmiş bir emanet olarak görüp bu emanete sahip çıkmaya çalıştıklarını ifade eden Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Bozkurt, "Sultan 2. Beyazıd Vakfı'nın vakfiyesinde yer alan ve Bölge Müdürlüğümüzden sosyal yardım alan ailelerin çocuklarını sünnet ettiriyoruz. Bizlere öncülük eden Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a ve Vakıflar Genel Müdürümüz Sinan Aksu'ya destekledikleri için teşekkür ediyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğü bu ve bunun gibi birçok programa ev sahipliği yapıyor" şeklinde konuştu.

Yardım alan ailelerin çocukları sünnet ettirilirken şölenin final etkinliğinde çocuklar Hacivat Karagöz oyunu, balonlar ve yüz boyama ile doyasıya eğlendi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü Sünnet Şöleni Düzenledi - Son Dakika

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