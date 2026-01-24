Gaziantep Valisi Çeber: "Trafiğe kapalı yolumuz yok"

Son yılların en yoğun kar yağışlarını alan Gaziantep'te ulaşımın aksamaması için tüm tedbirleri aldıklarını belirten Vali Kemal Çeber, kar yağışı nedeniyle kapanan yolların ekiplerin çalışmalarıyla yeniden açıldığını bildirdi.

Gaziantep'te önceki gün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası kar kalınlığı merkezde yaklaşık 30 santim, kırsal bölgelerde ise 50 santime ulaştı. Belediye ekipleri özellikle ana arterler, caddeler ve yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, kar esaretinin yaşandığı TAG Otoyolu'nda dün sabah itibariyle trafik normale döndü.

Ulaşımda aksama yaşanmaması tedbirler artırıldı

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, yoğun kar yağışı öncesi ve sonrası alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yoğun kar yağışı sonrası kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu ve Kahramanmaraş-Gaziantep- karayolu başta olmak üzere kente bağlanan tüm oto ve karayollarının dün itibariyle açık olduğunu bildiren Vali Çeber, ulaşımda aksama yaşanmaması için tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

TAG Otoyolu Gaziantep geçişi başta olmak üzere kent genelinde araç trafiğine kapalı yolun olmadığını bildiren Vali Çeber, olumsuz hava şartlarının devam ettiğini, sürücüleri kar lastiği, zincir ve çekme halatı gibi ekipmanlar olmadan trafiğe çıkmamaları konusunda uyararak, şehir içerisinde de mümkün olduğu kadar toplu taşıma araçlarının kullanılmasını tavsiye etti.

"Kar yağışı herkesi mutlu etti"

Kuraklığın ardından bu yıl etkili olan kar ve yağmur yağışlarının önemine değinen Çeber, "Neredeyse 8 aydır 1 gram yağış almamıştık. Biliyorsunuz bol bol yağmur duaları ve bol bol yağmur beklentileri, kar beklentileri vardı. Rabbime hamdolsun bereket yağmaya başladı. 2 hafta önce 2-3 gün yoğun bir kar aldık. Şehir merkezine 20-25, yüksek kesimlere 1 metre kar yağdı. Bu kar yağışı bizi rahatlattı. Aradan 2 hafta geçtikten sonra Perşembe gününden beri yeni bir kar kütlesiyle karşılaştık ve bununla ilgili de biz tedbir çalışmalarımızı yaptık, elhamdülillah yine güzel yağış aldık" dedi.

"Yapılan uyarıları dikkate alalım"

Kar yağışı öncesi ve sonrası alınan tedbirlere ilişkin bilgiler veren Çeber, "2 hafta önceki kar yağışında okulları tatil ettik, motokuryelere trafik yasakları getirdik, hamile engelli ve diğer dezavantajlı gruplara da izin verdik. Tüm iş makinelerini mahalle mahalle, yol yol konuşlandırdık. Bir önceki kar yağışında aldığımız tüm tedbirleri bu kar yağışında da aldık. Bu anlamda her türlü uyarıyı yaptık. Yine bazı kesimlere de trafiğe çıkma yasağı getirdik. Vatandaşlarımıza, 'mecbur değilseniz araçlarınızla dışarıya çıkmayın ve hatta mecbur değilseniz hiç evinizden çıkmayın' herkese dedik. Dışarı çıkanların araçlarında mutlaka kış lastikleri, çekme halatı ve zincir mutlaka olsun' dedik. Bu uyarıları yaptık ama maalesef genel anlamda belirlenen kurallara ve yapılan uyarılara uyulmakla beraber bu kurallara, bu uyarılara uymayan vatandaşlarımızın da olması zaman zaman sıkıntılar oluşturuyor" şeklinde konuştu.

"Vatandaşlarımızın uyarıları dikkate alması bizim için çok önemli"

Alınan tedbirlerin vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla uygulandığını vurgulayan Çeber, "OSB'de kamyon ve tır çıkışını durdurduk. Şehir içine ya da otobana sevk etmedik. Belli bir saatten sonra otobandaki ağır vasıta araçlarını da yasakladık. Şanlıurfa'dan, Kahramanmaraş'tan ve Osmaniye'den şehrimize ağır vasıtalar geliyor, kara yollardan geliyor, dinlenme tesislerinde bekleyen araçlar yola çıkıyor. Yani çok yoğun bir sirkülasyon var ve tüm vatandaşlarımız takdir eder ki araçlar yola çıktığı zaman o kar yağışı esnasında hepsini tek tek durdurup, kar lastiğini tek tek kontrol edip, o trafiği de olağan akıtmak mümkün değil. Bundan dolayı vatandaşlarımızın uyarıları dikkate alması bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

"Kış lastiği, zincir ve çekme halatı olmadan trafiğe çıkmayalım"

Kent genelinde trafiğe kapalı hiçbir yolun olmadığını bildiren Çeber, "Biz havalimanımızı 14.00'a kadar kapatmıştık ama orada da çok yoğun çalışıldı ve dün 11.00 itibariyle havalimanımızı yeniden ulaşıma açtık. Vatandaşlarımız bundan sonraki buzlanma riskini dikkate alarak mümkünse trafiğe çıkmamaları, çıkacakları zaman mutlaka kış lastiği, zincir ve çekme halatını yanlarında bulundurmaları gerekiyor" dedi.

"Bugünde kar yağışı bekleniyor"

Öğle saatlerine doğru kar yağışı beklendiğini belirten Çeber, "Bu kar yağışından sonra hayatın artık daha normale döneceğini değerlendiriyoruz. Perşembe günü saat 11.00'da kar yağışı başladı ve kar yağışından önce belediyelerimiz, tüm araç ve personeliyle, Karayolları teşkilatımız, AFAD'ımız, diğer ilgili teşkilatlar, hepsi alandaydı ve hepsi yoldaydı. Ama doğayla bir yere kadar mücadele edebilirsiniz. O noktadan sonrası sizin bireysel ve insani olarak alacağınız tedbirlerle ilgilidir. Bu noktada kıymetli vatandaşlarımız mutlaka ilgili kurumların uyarılarına büyük bir titizlikle riayet etsin" diye konuştu. - GAZİANTEP