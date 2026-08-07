Nurdağı Deprem Müzesi ve Afet Farkındalık Merkezi için iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nurdağı Deprem Müzesi ve Afet Farkındalık Merkezi için iş birliği protokolü imzalandı

Nurdağı Deprem Müzesi ve Afet Farkındalık Merkezi için iş birliği protokolü imzalandı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile AFAD arasında, Nurdağı ilçesinde Deprem Müzesi ve Afet Farkındalık Merkezi kurulması için iş birliği protokolü imzalandı. Müze, 6 Şubat depremlerinin izlerini ve iyileştirme sürecini gelecek kuşaklara aktarmayı, afet farkındalığını artırmayı amaçlıyor. 10 bin metrekarelik alanda kurulacak merkezde uygulamalı afet eğitimleri verilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Deprem Müzesi ve Afet Farkındalık Merkezi İş Birliği protokolü imzalandı.

AFAD Başkanlığında düzenlenen protokol Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan tarafından imzalandı. Asrın felaketi 6 Şubat 2023 depremlerinde yaşananları, müdahale ve iyileştirme sürecini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla yapılacak olan müze, afet hafızasını canlı tutmak, toplumda afet farkındalığı artırmak amacıyla hayata geçirilecek.

Ayrıca merkezin öğrenciler, kamu personeli, gönüllüler, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlara yönelik uygulamalı afet farkındalık eğitimlerinin verileceği sürekli bir öğrenme alanı oluşturulması amaçlanacak. Müze, alanın kamulaştırılmasıyla Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş Osmaniye'yi birbirine bağlayan Nurdağı'nda yer alan konumda 10 bin metrekare alan üzerinde yapılacak. Enkaz halinde duran ve depremin izlerini taşıyan 8 yapı dondurularak, depremin izlerini ve depremin oluşturduğu etkileri anlatacak.

Enkazın içinde bulunduğu alan dükkan, ticari birimler ve konutlardan oluşan yıkıntılar, orta ve kenar kısımlarda organik biçimli bir boşluk merkezin yerleşebileceği ve pek çok cephesinden enkazın ve çevrenin izlenebileceği ya da içine dönebileceği görsel ve algısal anlatı imkanları sunacak.

Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat, Nurdağı, Eğitim, Deprem, Çevre, Yaşam, Yerel, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nurdağı Deprem Müzesi ve Afet Farkındalık Merkezi için iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Domuz nöbetinde feci kaza: Domuz sanıp ateş ettiği babasını vurdu Domuz nöbetinde feci kaza: Domuz sanıp ateş ettiği babasını vurdu
Çatalca’da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı Çatalca'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı
Hamas’tan Türkiye dahil 8 ülkeye ’acil harekete geçin’ çağrısı Hamas'tan Türkiye dahil 8 ülkeye 'acil harekete geçin' çağrısı
Trump’tan İsrail lobisini dize getiren müslüman siyasetçiye canlı yayında küfür: Onu izlerken sadece b.k görüyorum“ Trump’tan İsrail lobisini dize getiren müslüman siyasetçiye canlı yayında küfür: Onu izlerken sadece b.k görüyorum"
MGK toplantısı sona erdi 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu MGK toplantısı sona erdi! 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu
İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı

17:17
Ünlü çift Çeşme’de aşk tazeledi
Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi
17:16
15 yaşındaki çocuğun midesinden devasa büyüklükte saç yumağı çıkarıldı
15 yaşındaki çocuğun midesinden devasa büyüklükte saç yumağı çıkarıldı
16:57
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları
16:40
İlkay Çiçek’in müstehcen yazışmalarına yaptığı “Yapay zeka“ savunması çöktü
İlkay Çiçek'in müstehcen yazışmalarına yaptığı "Yapay zeka" savunması çöktü
16:13
Fenerbahçe’den Lukaku bombası
Fenerbahçe'den Lukaku bombası
16:06
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2026 17:25:20. #7.12#
SON DAKİKA: Nurdağı Deprem Müzesi ve Afet Farkındalık Merkezi için iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.