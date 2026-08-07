Nurdağı Deprem Müzesi ve Afet Farkındalık Merkezi için iş birliği protokolü imzalandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Deprem Müzesi ve Afet Farkındalık Merkezi İş Birliği protokolü imzalandı.

AFAD Başkanlığında düzenlenen protokol Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan tarafından imzalandı. Asrın felaketi 6 Şubat 2023 depremlerinde yaşananları, müdahale ve iyileştirme sürecini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla yapılacak olan müze, afet hafızasını canlı tutmak, toplumda afet farkındalığı artırmak amacıyla hayata geçirilecek.

Ayrıca merkezin öğrenciler, kamu personeli, gönüllüler, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlara yönelik uygulamalı afet farkındalık eğitimlerinin verileceği sürekli bir öğrenme alanı oluşturulması amaçlanacak. Müze, alanın kamulaştırılmasıyla Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş Osmaniye'yi birbirine bağlayan Nurdağı'nda yer alan konumda 10 bin metrekare alan üzerinde yapılacak. Enkaz halinde duran ve depremin izlerini taşıyan 8 yapı dondurularak, depremin izlerini ve depremin oluşturduğu etkileri anlatacak.

Enkazın içinde bulunduğu alan dükkan, ticari birimler ve konutlardan oluşan yıkıntılar, orta ve kenar kısımlarda organik biçimli bir boşluk merkezin yerleşebileceği ve pek çok cephesinden enkazın ve çevrenin izlenebileceği ya da içine dönebileceği görsel ve algısal anlatı imkanları sunacak.