Gaziantep, Venezuela'nın La Guaira Eyaleti ile Kardeş Şehir Protokolü İmzaladı

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Başkan Şahin, kardeş şehir belediye başkanlarıyla bir araya geldi

Şahin'in barış ve dostluk mesajları kardeş şehir belediye başkanlarından alkış topladı

Gaziantep Büyükşehir, Venezuela'nın La Guaira eyaleti ile kardeş şehir protokolü imzaladı

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Venezuela'nın La Guaira Eyaleti ile imzalanacak Kardeş Şehir Protokolü kapsamında yaptığı kardeşlik ve barış vurgulu konuşma, Meclis'teki kardeş şehir belediye başkanları ve temsilcilerinden alkış aldı.

Başkan Fatma Şahin burada yaptığı konuşmada, haklının, hakkın yanında olunduğu bir dünyayı inşa etmek istediklerini belirterek, "Canımız yanıyor. Bizim kardeş olarak bu dünyaya söylememiz gereken bir şey var. İyiler ve kötüler dünyasında iyiler kazansın istiyoruz. Yaşatanlar ve öldürenler dünyasında yaşatanlar yaşasın istiyoruz. Yarın torunlarımıza daha güzel bir dünya bırakmak istiyoruz" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Venezuela'nın La Guaira Eyaleti ile Kardeş Şehir protokolü İmzaladı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'ndaki törende Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve La Guaira Eyaleti Valisi Jose Alejandro Teran protokolü imzaladı. Bu kapsamda atılan imzalar ile resmiyet kazanan kardeş şehir ilişkisi ile; Gazi şehrin uluslararası alanda tanınırlığını artırmak ve iki şehir arasında dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek amaçlanıyor.

Öte yandan yerel yönetimler arasında uluslararası düzeyde kültürel, ekonomik ve sosyal bağlar kurmayı hedefleyen bu kardeş şehir uygulaması ile La Guaira Eyaleti ve Gaziantep'in karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımının teşvik edilmesi, kültürel ve ekonomik alanlarda iş birliğinin derinleştirilmesi de hedefler arasında.

"Kardeş şehirlerimizle olan bağımızı güçlendirmek istiyoruz"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin protokol töreninde yaptığı konuşmada kardeş şehirleriyle olan bağlarını güçlendirmeye çalıştıklarını aktararak, "İslam medeniyeti barış medeniyetidir. Çok büyük bir geçmiş var. Bununla iftihar ediyoruz. Yaşadığımız dünyada canımız yanıyor. Anne olarak dünyaya baktığım zaman canım yanıyor. Göç yolunda ölen kadınlar, Ege denizinde boğulan Aylan bebekler, Gazze'de her gün ölen çocuklar, Ukrayna savaşında hayatını kaybeden kadın ve çocuklar, parçalanan aileler, dağılan aileler Canımız yanıyor. O zaman bizim kardeş olarak bu dünyaya söylememiz gereken bir şey var: 'İyiler ve kötüler dünyasında iyiler kazansın istiyoruz. Yaşatanlar ve öldürenler dünyasında yaşatanlar yaşasın istiyoruz. Yarın torunlarımıza daha güzel bir dünya bırakmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kardeş olmak çok mühim olduğunu vurgulayan Başkan Şahin, "Kardeş olmak illa aynı karından dünyaya gelmek değildir. Kardeş olmak demek illa aynı anadan babadan doğmak değildir. Kardeş olmak demek illa aynı dili konuşmak da demek değildir. Kardeşlik yolunda daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Bu kardeşlerimizle vermemiz gereken çok büyük bir mücadelemiz var" şeklinde konuştu.

"Başkan Fatma Şahin örnek bir belediye başkanı"

La Guaira Eyaleti Valisi Jose Alejandro Teran ise, kardeş şehir belediye başkanlarını selamlayarak, "Bu davet bizim için büyük bir onur. Bugün kardeşlik bağlarımızın resmiyet kazanacağı bu protokolü halklarımızı yakınlaştıracağımız umuduyla imzalıyoruz. Bugün, Başkanımız Fatma Şahin, yaptığı çalışmalarla gerek yerelde gerekse de uluslararası platformlarda örnek bir yönetici. Onunla bu protokole imza atmak onur verici" şeklinde konuştu.

Tutin Belediye Başkanı Kucevic, "abla" olarak nitelendirdiği Başkan Şahin'e yaptığı ilk resmi ziyareti en büyük zenginlik olarak görüyor

Kardeş şehir belediye başkanları arasında en genci olan ve daha 1 ay önce seçilen Sırbistan'ın Tutin Belediye Başkanı Selma Kucevic de, buraya daveti dolayısıyla teşekkürlerini ifade ederek, "Bizi çok güzel bir şekilde ağırlıyorsunuz. İnşallah dostluğumuz süreklilik arz edecektir. Bu benim ilk resmi ziyaretim. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin gibi bir ablanın yanına gelmek benim için en büyük zenginlik" diye konuştu.

Kardeş şehir temsilcileri, imza töreni öncesinde Başkan Fatma Şahin ile makamda bir araya gelerek yerel yönetimler üzerine sohbet edip bilgi alışverişinde bulundu.