Gaziantep Yemeni Ayakkabıları İlgi Görüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Gaziantep Yemeni Ayakkabıları İlgi Görüyor

Gaziantep Yemeni Ayakkabıları İlgi Görüyor
23.06.2025 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaz aylarında terleme ve koku sorunlarını önleyen Gaziantep yemenileri, sandalet ve terlik modelleriyle de rağbet görüyor.

Gaziantep'te 5 ayrı hayvanın derisinden üretilen ve doğal oluşuyla bilinen yemeniler, ayak kokusu, ayakta terleme gibi sorunların da önüne geçme özelliği nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Genellikle yaz aylarında tercih edilen yemeni ayakkabıların sandalet ve terlik modelleri de geliştirildi.

Anadolu'nun birçok şehrinde yüzyıllardır insanların ayaklarını koruyan yöresel ayakkabı yemenilerin yazlık modelleri büyük ilgi görüyor. Yapımında kullanılan malzemesi ve şekilleri değişiklik gösterse de yüzyıllardır insanların ayaklarını koruyan Güneydoğu Anadolu Bölgesinin yöresel ayakkabısı yemenilerin yazlık modellerini geliştiren ustaların yaptığı sandalet ve terlikler ile diğer modeller tercih edilmeye başladı. Son yıllarda doğal ve sağlıklı olduğu için daha fazla kişinin tercih ettiği yemenilerin yeni modellerini geliştiren ve renklerini çoğaltan ustalar, yemeni ayakkabıların sandalet ve terliklerinin de tercih edilen ürünler arasında yer aldığını belirtiyor.

Ayak kokusu, ayakta terleme gibi sorunların da önüne geçiyor

Doğal deriden el emeğiyle üretilen yemeni, yaz aylarında ayak kokusu, ayakta terleme gibi sorunların da önüne geçiyor. Uzun emek sonrası elde yapılan ve son dönemde hem yurt içi hem de yurt dışında yaşayan vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören yemeni, ayaktaki estetik duruşunun yanı sıra sağlıklı ve hijyenik olması nedeniyle de tercih edenler için büyük önem taşıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ve şehrin önemli kültürel değerleri arasında yer alan yöresel ayakkabı yemeni modelleri, meşakkatli pek çok işlemin ardından müşterilerine ulaştırılıyor. Genelde sığır ve manda derisinden üretilen, çeşitli renk ve modelleri ile dikkat çeken yemenilerin üst kısmı dana ve keçi, içi koyun veya dana, alt ve iç köselesi ise manda derisinden yapılıyor.

Yerli vatandaşların yanı sıra yabancı turistlerin de büyük bir ilgisini çekiyor

Kentin tarihi ve turistik mekanlarında satışa sunulan yemeniler, çeşitli renkleri ve modelleri ile yerli vatandaşların yanı sıra yabancı turistlerin de büyük bir ilgisini çekiyor. Yemeni ustası Fırat Dikilitaş, Gaziantep'in yöresel el dikimi deri ayakkabısı yemeninin yeni modelleri olan sandalet ve terliklerinin büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Terleme, mantar, egzama ve koku yapmadığı için yaz aylarında rağbet görüyor

Yemeni ayakkabıların terleme, mantar, egzama ve koku yapmadığı için özellikle sıcak yaz aylarında büyük rağbet gördüğünü belirten Dikilitaş, asırlardır ustaların maharetli ellerinde hazırlanan yemeni ayakkabı çeşitlerinin ayakları serin tutması ve sağlıklı olması nedeniyle küçükten büyüğe her yaştan kişi tarafından tercih edildiğini ifade etti.

Tarihi yaklaşık 700 yıl öncesine dayanan ve orijinal özelliklerini kaybetmeden günümüze kadar gelen Gaziantep'in yöresel el dikimi yemeninin, son yıllarda tasarlanan yeni model ve çeşitli renkleriyle de dikkat çektiğini belirten Dikilitaş, geleneksel yemeni ayakkabının yanı sıra sandalet, terlik ve diğer yemeni modellerini geliştirdiklerini söyledi.

"Ayak sağlığını düşünen insanlar yemeni giymeli"

Son günlerde artan sıcak havalarda vatandaşların ayak kokusu, terleme ve mantardan koruduğu için yemeni ayakkabıları ve modellerini tercih ettiğini söyleyen Fırat Dikilitaş, "Yemeni genel olarak dünya çapında giyiliyor. Havaların ısınmasıyla beraber yemeniye daha çok rağbet var. Ayak sağlığını düşünen insanlar yemeni giymeli. Çünkü ayak sağlığı için rahat bir ayakkabıdır. Deri gözenekleri açık bir ayakkabı olduğu için ayaklarınız sürekli hava alışverişinde bulunur. Mantar, nasır gibi hastalıklar ayakta havasızlıktan ve sürtünmeden meydana gelir. Biz yemeninin tabanına camız derisi kullanıyoruz. Taban derisinde deri gözenekleri çok fazladır. Bu sayede ayağınız sürekli hava alışverişinde bulunur ve nefes alır. Bu yüzden mantar ve nasır gibi hastalıklar ayağınızda bulunmaz" dedi.

"İstek üzerine her çeşit renk ve model var"

Yemeni ayakkabıların hafif olması nedeniyle ayakları yormadığını ve ince deri nedeniyle de rahat bir kullanım imkanı sunduğunu ifade eden Dikilitaş, "Daha önce sadece kırmızı ve siyah renklerde yemeni vardı. Şu anda artık istek üzerine her çeşit renk ve model var. 30'a yakın modelimiz, 100'e yakın farklı tonlarda rengimiz var. Yazın giyilebilecek en rahat ve en sağlıklı ayakkabı olan açık sandaletler de yapıyoruz. Dünyanın her yerine satıyoruz. Genelde ürünlerimiz mevsimliktir. Normal ürünlerimiz yaz aylarında da giyiliyor. Fakat sandalete daha çok rağbet var. Yaz aylarında sandalete olan ilgi yemeniye göre daha çok oldu. Rekabet için de değişim şarttı. Bunu da biz yaptık. Terlikler ve sandaletler daha çok rağbet görüyor. Çoğu kişi, 'yemeniden sandalet olur mu?' diye sorarken çoğu kişi tarafından da beğeniliyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, gaziantep, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep Yemeni Ayakkabıları İlgi Görüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İznik Gölü’nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu İznik Gölü'nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu
Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo’nun yanına gidiyor Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo'nun yanına gidiyor
Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü
Anne, öz kızını boğarak öldürdü Anne, öz kızını boğarak öldürdü
Çin’den ABD’ye İran tepkisi: Orta Doğu’da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz Çin'den ABD'ye İran tepkisi: Orta Doğu'da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz
10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi 10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi
Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe’den transfer Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe'den transfer
Donald Trump: İran rejimi İran’ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın Donald Trump: İran rejimi İran'ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın?
Samsun’daki konser çıkışında bıçaklı kavga Samsun'daki konser çıkışında bıçaklı kavga
Uçak kalktı geliyor Süper Lig’de yılın sürprizi Uçak kalktı geliyor! Süper Lig'de yılın sürprizi
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi Füzeler peş peşe ateşlendi İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi! Füzeler peş peşe ateşlendi

20:11
Katar: İran’a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz
Katar: İran'a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz
17:36
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
15:57
Son ankette birinci sıra değişti Ne AK Parti ne de CHP
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
08:43
Nereden nereye 95 milyon euroluk golcü kendisine takım arıyor
Nereden nereye! 95 milyon euroluk golcü kendisine takım arıyor
08:37
Hoş geldin Paul Pogba Yeni adresi resmen belli oldu
Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu
08:37
Hindistan’da skandal görüntü Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler
Hindistan'da skandal görüntü! Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler
08:20
ABD’nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi Hamaney adres verdi
ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi! Hamaney adres verdi
08:09
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp Yayın sonrası hayatını kaybetti
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp! Yayın sonrası hayatını kaybetti
07:56
İsrail, İran’daki 6 havaalanını vurdu 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
İsrail, İran'daki 6 havaalanını vurdu! 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
07:53
Yok böyle maç İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
Yok böyle maç! İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
07:41
Galatasaray’ın yıldızı futbolu bıraktı
Galatasaray'ın yıldızı futbolu bıraktı
07:40
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi
07:19
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi Füzeler peş peşe ateşlendi
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi! Füzeler peş peşe ateşlendi
07:18
Uçak kalktı geliyor Süper Lig’de yılın sürprizi
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig'de yılın sürprizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2025 20:56:29. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep Yemeni Ayakkabıları İlgi Görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.