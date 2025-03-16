Gaziemir\'de 25 Yavru Köpek Ölüme Terk Edildi

İzmir'in Gaziemir ilçesinde ormanlık alana gece saatlerinde bırakıldığı düşünülen yaklaşık 25 yavru köpek, adeta ölüme terk edildi. Yakınlardaki bir sanayi sitesinin güvenlik görevlisi hayvanlara can olurken, yardım için çağrılan Gaziemir Belediyesi, 'Bizim barınağımız yok' diyerek hayvanlara sahip çıkmadı.

Yaklaşık bir hafta önce yaklaşık 25 yavru köpek, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından Gaziemir'in Sarnıç Mahallesi'nde bulunan bir ormanlık alana bırakıldı. Sabah saatlerinde alanın yakınlarında bulunan iş yerine gelen bir güvenlik görevlisi, köpeklerin sesini duyup yanlarına gitti. Çok sayıda köpeğin bu alana bırakıldığını fark eden güvenlik görevlisi, aç ve susuz olan hayvanlara yardıma koştu. Daha sonra durumu iş yerindeki çalışanlara da aktaran güvenlik görevlisi ile çalışanlar hayvanlara can oldu. Aralarında para toplayıp hayvanların su ve mama ihtiyaçlarını karşılayan çalışanlar, durumu Gaziemir Belediyesi yetkililerine iletti. Ancak iddiaya göre belediye, 'Bizim barınağımız yok' diyerek hayvanları adeta ölüme terk etti. Sayıca çok olan hayvanların daha fazla bakıma ihtiyacı olduğunu düşünen çalışanlar da yetkililerden hayvanlara sahip çıkmalarını beklediklerini anlattı.

"Bu mübarek ayda, vicdansızlık"

Hayvanları her gün besleyen ve su ihtiyaçlarını gideren güvenlik görevlisi Erdoğan Can, "Yaklaşık bir hafta önce, yaklaşık 25 yavru köpeğin burada olduğunu gördük. Gece getirip, buraya bıraktıkları belli. Bir haftadan beri mama ve su veriyoruz onlara. Hepsi ile ilgilenmeye çalışıyoruz. Buradaki iş yerlerinde çalışanlarla aramızda para toplayıp, mama alıyoruz, hayatta tutmaya çalışıyoruz bu köpekleri. Bu mübarek ayda bunların buraya terk edilmesi vicdansızlık; bu hayvanların bakımlarının yapılacağı yerlere götürülmesi gerekiyor" dedi.

"Bizim barınağımız yok, alamayız"

Gaziemir Belediyesini aradıklarını ancak barınakları olmadığını söyleyip hayvanlarla ilgili hiç bir yardım yapmadığını söyleyen Erdoğan Can, "Gaziemir Belediyesini arayıp çağırdık. Bizim barınağımız yok, alamayız dedi. Bu hayvanlara sahip çıkılması lazım, biz besliyoruz ama nereye kadar" diye konuştu. - İZMİR