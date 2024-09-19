Atatürk'e Mareşal Unvanı Verilişinin 103. Yılı

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Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 19 Eylül 1921'de 'Mareşal' rütbesi ile 'Gazi' unvanı verilişinin 103. yıl dönümü Aliağa'da düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutan Vekili Hava Pilot Albay Osman Tırpan, gazi ve yakınları, şehit aileleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, kurum müdürleri, siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kıbrıs Gazisi Faruk Seçgin: "19 Eylül Gazilerimizin Şeref Günüdür"

Atatürk Anıtına çelenk sunumu, İstiklal Marşı'nın okunması ve şanlı bayrağımızın göndere çekilmesiyle başlayan programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Kıbrıs Gazisi Faruk Seçgin yaptı. Seçgin konuşmasında şunları söyledi: " 19 Eylül Gaziler Günü, bedeli kanla ve canla ödenmiş bu toprakların vatan olmasını sağlayan ve devletimizin bekası uğruna canlarını adayanların onur ve şeref ile anıldığı gündür. 19 Eylül, savaş meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan fedakar ve kahraman gazilerimizin şeref günüdür. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş olan tüm gazilerimizi ve şehitlerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize ise sağlık ve mutluluklar diliyorum" dedi.

Seçgin'in konuşmasının ardından Atatürk Ortaokulu öğrencilerinden Zeynep Duru Aslan, 19 Eylül 1921 tarih ve153 Sayılı Kanunla Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik ve Mareşallik Rütbesi verilmesi ile ilgili meclis tutanaklarını okudu. Atatürk Ortaokulu öğrencilerinden Eymen Bulut, Atatürk'ün meclise ve orduya teşekkür mesajını okurken Elif Hazal Aktaş ise 'Ya Şehit Ol, ya Gazi' isimli şiiri seslendirdi.

'Gaziler Günü' kutlama programı, Aliağa Kabristanlığında bulunan şehitlik ziyareti sonrası Güzelhisar Sosyal Tesisleri'nde gaziler, gazi yakınları, şehit aileleri ile Aliağa Mülki Erkanını bir araya getiren yemek programı ile son buldu. - İZMİR