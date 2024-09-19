Fethiye'de Gaziler Günü Etkinlikleri - Son Dakika
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Fethiye'de Gaziler Günü Etkinlikleri

Fethiye\'de Gaziler Günü Etkinlikleri

19 Eylül Gaziler Günü kapsamında, ülke genelinde olduğu gibi Fethiye'de de törenler ve etkinlikler düzenlendi.

19.09.2024 14:38  Güncelleme: 14:40
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19 Eylül Gaziler Günü kapsamında, ülke genelinde olduğu gibi Fethiye'de de törenler ve etkinlikler düzenlendi.

Fethiye'de çelenk sunma töreni Beşkaza Meydanı Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Programa Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Dalaman Deniz Hava Üs Komutanı Deniz Albay Emre Ahmet İnal, Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, kurum müdürleri, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katılım sağladı. Çelenklerin anıta sunulmasının ardından Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı söylendi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kıbrıs Gazisi Namık Ünal yaptı. Dernek Başkanı Ünal, "19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi, yüce Türk milleti adına vefa duygusunun en güzel örneğini göstermiştir. Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk'e mareşallik rütbesi ve gazilik unvanı verilmiştir. Aynı meclis 4768 sayılı yasa ile ülkemizde 19 Eylül'ü Gaziler Günü olarak belirledi" şeklinde ifadeler kullandı.

Konuşmanın ardından Gazi İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ada Pehlivan tarafından Yaşasın Kahraman Gazi isimli şiir okundu. Hemen ardından Özel Ata İlkokulu 5. sınıf öğrencisi Melike Kebabçı ise Çanakkale Geçilmez isimli şiiri seslendirdi. 19 Eylül Gaziler Günü anma töreni şiirlerin okunmasının ardından sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fethiye'de Gaziler Günü Etkinlikleri - Son Dakika

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