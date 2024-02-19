Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, ilçede faaliyet gösteren berber ve kuaförlerle bir araya geldi. Konuklarla görüş alışverişinde bulunan Başkan Usta, "Esnafımızla ve halkımızla hep birlikte ilçemizi daha da ileriye taşıyacağız" dedi.
Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi Davet Salonu'nda düzenlenen program, kahvaltı ile başladı. Kuaför esnafına belediyenin ilçede devam eden ve planlanan çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Usta, konuklarla yakından ilgilenerek talep ve önerilerini dinledi. Programın sonunda meslekte 40 yılı geride bırakan kadın ve erkek kuaförlerine plaket takdimi yapılırken, katılım gösteren tüm esnafa hediye seti verildi.
Programda konuşan Başkan Usta, "Anadolu'dan başlayan ve İstanbul'un gelişmesinde büyük rol oynayan mahalle esnaflarımızın, berberlerimizin bizim kültürümüze çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Kim nereden, hangi şehirden gelirse gelsin yaşadığı şehrin kuaförleri ile iç içedir. İnsanların hayatına dokunan, yeri geldiğinde sorunlarına ortak olan bir konumdasınız. O açıdan bu şehrin gelişmesinde, kültürel anlamda kabullenilmesinde en büyük katkıyı sunan sizlersiniz" dedi.
Başkan Usta, esnaflarla her fırsatta bir arada olduklarının ve ortak akılla hareket ettiklerinin altını çizdi. Son 10 yılda Gaziosmanpaşa'daki değişim ve gelişime değinen Başkan Usta, yüzme havuzlarıyla, spor kompleksleriyle, kütüphaneleriyle, eğitim, bilim ve sanat merkezleriyle ilçede 31 yeni tesis yaptıklarını belirtti. Usta, kültürde, sanatta, sporda ve tesisleşmede sunulan hizmetleri önümüzdeki dönemde daha da ileriye taşımayı amaçladıklarını ifade etti. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Esnaf ve Kuaförlerle Buluştu - Son Dakika
Sultan II. Abdülhamid'in torununun düğününde "Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Ulu Önder Atatürk'e hakaret eden ve büyük tepki çeken eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen videoda Yılmaz'ın "Selanik'ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahr-ı perişan eyle" diye beddua ettiği ve topluca "Amin" denildiği görüldü. Videoya sosyal medyada tepki yağdı. İYİ Parti lideri Akşener de tepki gösterdi.
Suudi Arabistan, ilk kez kadın güzellik yarışmasına katıldı. Miss Asia 2024'e Suudi Arabistan adına Rumi Al-Qahtani isimli genç kız aday oldu. Genç kızın, saçlarını podyumda savurarak yürümesi ise ''Özgürlük işareti'' olarak yorumlandı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde yapılan ve canlı yayınlanan personel alımı kura çekiminde, ''Zafer Sunkur'' ismi iki kez üst üste çıktı. İsmi çeken görevlinin yaşadığı şaşkınlık dikkatlerden kaçmadı. Görevlinin, ''Zafer Sunkur'u okudum mu ben?'' dediği duyuldu.
Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacağına dair bir paylaşım yaptı.
Hollanda'da erken genel seçimlerde zafer kazanan aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, avukat Feyza Altun'un gözaltına alınması hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Wilders, Altun için ''Feyza Altun bir kahramandır!'' ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın, Konyaspor'u 2-0 yendiği maçın 80. dakikasında oyuna giren Aboubakar ve Rachid Ghezzal taraftarlardan ıslık aldı.
İstanbul Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında iki kişinin ölümüne sebep olan 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Saldırıda ölen Yunus Emre Erzen'in babası, karşı taraftan, davadan vazgeçmek için 40 milyon lira, 13 yaşında erkek çocuğu ve 11 yaşında kız çocuğu teklif edildiğini söyledi. Duruşma ise 10 Mayıs'a ertelendi.
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in yaklaşık 48 kilometre güneyindeki Seguin kasabasında aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu. Aile üyelerinin ölüm nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?