Gaziosmanpaşa Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı Kutluyor

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Gaziosmanpaşa Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı birbirinden renkli etkinliklerle festival havasında kutlamaya hazırlanıyor. Belediye bahçesinde konserler ve atölye etkinlikleriyle başlayacak olan coşku, Küçükköy Meydanı'nda yapılacak kortej yürüyüşüyle zirveye ulaşacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla belediye bahçesinde düzenlenecek etkinlikte, Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi'nin yetenekli çocukları, vatandaşlara unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak. Akademi bünyesinde eğitim gören öğrenciler tarafından hazırlanan 3 farklı tiyatro oyunu da seyircilerle buluşacak. Eğlenceli ve eğitici atölye etkinlikleri de belediye bahçesinde çocukları bekliyor olacak. Kurulacak stantlarda kuru boya, heykel, ebru, akıl oyunları, model uçak, çanta tasarım, VR deneyimi, doğa ve teknoloji gibi çok sayıda atölye etkinliği miniklere heyecanlı anlar yaşatacak. Öte yandan pamuk şeker, patlamış mısır, limonata ikramlarının yanı sıra yüz boyama ve balon stantları ile çocuklar unutulmaz bir festival yaşayacak.

Küçükköy'de 23 Nisan kortej yürüyüşü düzenlenecek

Gaziosmanpaşa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının ikinci adresi ise Küçükköy Meydanı olacak. Saat 19.00'da, Sokullu Mehmet Paşa Caddesi üzerinden başlayacak olan kortejde binlerce vatandaş, Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde Küçükköy Meydanı'na yürüyecek. Etkinlikler meydanda düzenlenecek olan sahne programı ile son bulacak. - İSTANBUL