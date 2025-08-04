Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü karate takımı, 1-3 Ağustos tarihlerinde Rize'de yapılan Uluslararası Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı. Karate takımı, toplamda 9 madalya kazanarak genel klasmanda üçüncü sırada yer aldı.
Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü karate takımı, 1-3 Ağustos tarihlerinde Rize'de yapılan Uluslararası Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı. Rize Yenişehir Spor Salonu'nda gerçekleşen organizasyon, heyecan dolu karşılaşmalara sahne oldu. Dört ülkeden 683 sporcunun katıldığı şampiyonada farklı kategorilerde mücadele eden Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü karate takımı, toplamda 9 madalya kazanarak genel klasmanda üçüncü sırada yer aldı.
Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü sporcularının şampiyonada elde ettiği başarılar şu şekilde:
"Genç erkekler kategorisinde Kuzey Şartekin, altın madalya
Genç kadınlar kategorisinde Nilsu Topyıldız, gümüş madalya
Yıldız kadınlar kategorisinde İrem Subaşı, bronz madalya
Yıldız erkekler kategorisinde Enver Alp Eren, altın madalya
Yıldız erkekler kategorisinde Abdullah Akdemir, gümüş madalya
Minik erkekler kategorisinde Zinar Devran Avınçsal, altın madalya
Minik erkekler kategorisinde Ata Bıyıklı, bronz madalya
Minik kadınlar kategorisinde Zehra Dönüşler, altın madalya
Minik kadınlar kategorisinde Ayşen Büşra Akbulut, bronz madalya". - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Gaziosmanpaşa Belediyesi Karate Takımı, Rize'de Başarı Kazandı - Son Dakika
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