Gaziosmanpaşa Belediyesi Karate Takımı, Rize\'de Başarı Kazandı

Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü karate takımı, 1-3 Ağustos tarihlerinde Rize'de yapılan Uluslararası Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı. Karate takımı, toplamda 9 madalya kazanarak genel klasmanda üçüncü sırada yer aldı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü karate takımı, 1-3 Ağustos tarihlerinde Rize'de yapılan Uluslararası Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı. Rize Yenişehir Spor Salonu'nda gerçekleşen organizasyon, heyecan dolu karşılaşmalara sahne oldu. Dört ülkeden 683 sporcunun katıldığı şampiyonada farklı kategorilerde mücadele eden Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü karate takımı, toplamda 9 madalya kazanarak genel klasmanda üçüncü sırada yer aldı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü sporcularının şampiyonada elde ettiği başarılar şu şekilde:

"Genç erkekler kategorisinde Kuzey Şartekin, altın madalya

Genç kadınlar kategorisinde Nilsu Topyıldız, gümüş madalya

Yıldız kadınlar kategorisinde İrem Subaşı, bronz madalya

Yıldız erkekler kategorisinde Enver Alp Eren, altın madalya

Yıldız erkekler kategorisinde Abdullah Akdemir, gümüş madalya

Minik erkekler kategorisinde Zinar Devran Avınçsal, altın madalya

Minik erkekler kategorisinde Ata Bıyıklı, bronz madalya

Minik kadınlar kategorisinde Zehra Dönüşler, altın madalya

Minik kadınlar kategorisinde Ayşen Büşra Akbulut, bronz madalya". - İSTANBUL