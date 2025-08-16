Gaziosmanpaşa Belediyesi\'nde Emekli Personelin Tazminat Ödemeleri Tamamlandı

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden emekli olan personelin, 2023'ün Aralık ayından bu yana beklediği tazminat ödemeleri, eksiksiz olarak yapıldı. Toplam 90 hak sahibine ödenmesi gereken tazminat bedelinin ilgili hesaplara aktarımı sorunsuz şekilde sağlandı.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, Gaziosmanpaşa Kültür Merkezi'nde emekli personelle bir araya geldi. Ödemelerin tamamlanmasının ardından yapılan buluşmada Başkan Vekili Eray Karadeniz, personelin yıllardır verdiği hizmetin kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Sizler bu kuruma uzun yıllar hizmet etmiş emektar büyüklerimizsiniz. Hak edilmiş bu ödemeleri, çok uzun zamandır bekliyordunuz. Bu nedenle lütfen haklarınızı helal edin. Sahada yaptığımız çalışmaları sizlerin değerlendirmesi ve bizlere önerilerde bulunması bizim için çok anlamlı. Sizin bakış açınızla tarafımıza ulaşan bu tavsiyeler, daha fazla önem kazanıyor. Emekliliğin ardından çalışma hayatına tekrar başlayan herkese, hayatlarının bu yeni döneminde başarılar diliyorum" dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkan Vekili Eray Karadeniz, her emeğin çok değerli olduğu bilinciyle çalıştıklarını ifade ederek, çalışanların haklarını tam şekilde teslim etmeye gösterdikleri özenin devam edeceğini belirtti. - İSTANBUL