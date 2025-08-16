Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde Emekli Personelin Tazminat Ödemeleri Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde Emekli Personelin Tazminat Ödemeleri Tamamlandı

Gaziosmanpaşa Belediyesi\'nde Emekli Personelin Tazminat Ödemeleri Tamamlandı
16.08.2025 12:25  Güncelleme: 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziosmanpaşa Belediyesi, emekli personeline 2023 Aralık ayından bu yana beklediği tazminat ödemelerini eksiksiz gerçekleştirdi. Başkan Vekili Eray Karadeniz, emekli çalışanlarla bir araya gelerek haklarının tesliminde gösterilen özeni vurguladı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden emekli olan personelin, 2023'ün Aralık ayından bu yana beklediği tazminat ödemeleri, eksiksiz olarak yapıldı. Toplam 90 hak sahibine ödenmesi gereken tazminat bedelinin ilgili hesaplara aktarımı sorunsuz şekilde sağlandı.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, Gaziosmanpaşa Kültür Merkezi'nde emekli personelle bir araya geldi. Ödemelerin tamamlanmasının ardından yapılan buluşmada Başkan Vekili Eray Karadeniz, personelin yıllardır verdiği hizmetin kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Sizler bu kuruma uzun yıllar hizmet etmiş emektar büyüklerimizsiniz. Hak edilmiş bu ödemeleri, çok uzun zamandır bekliyordunuz. Bu nedenle lütfen haklarınızı helal edin. Sahada yaptığımız çalışmaları sizlerin değerlendirmesi ve bizlere önerilerde bulunması bizim için çok anlamlı. Sizin bakış açınızla tarafımıza ulaşan bu tavsiyeler, daha fazla önem kazanıyor. Emekliliğin ardından çalışma hayatına tekrar başlayan herkese, hayatlarının bu yeni döneminde başarılar diliyorum" dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkan Vekili Eray Karadeniz, her emeğin çok değerli olduğu bilinciyle çalıştıklarını ifade ederek, çalışanların haklarını tam şekilde teslim etmeye gösterdikleri özenin devam edeceğini belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Yerel Haberler, Gaziosmanpaşa, Karadeniz, Belediye, Politika, Güncel, Aralık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde Emekli Personelin Tazminat Ödemeleri Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Özge Özpirinçci’nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı Özge Özpirinçci'nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı
Gözlerden kaçan detay Özlem Çerçioğlu, AK Parti’ye bir ilki yaşattı Gözlerden kaçan detay! Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye bir ilki yaşattı
İsrail’de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu İsrail'de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu
Günlerdir beşik gibi sallanan Balıkesir Sındırgı’da bir deprem daha Günlerdir beşik gibi sallanan Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha
Genç çift evlerinde ölü bulundu Genç çift evlerinde ölü bulundu
Kavga ettiği eşinin otomobilini cipiyle çarparak hurdaya çevirdi Kavga ettiği eşinin otomobilini cipiyle çarparak hurdaya çevirdi

11:32
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
10:41
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 12:35:12. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde Emekli Personelin Tazminat Ödemeleri Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.