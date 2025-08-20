Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde Maaş Mağduriyeti Çözüldü

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde, personel maaşlarıyla ilgili bir yılı aşkın süredir devam eden mağduriyet, yeni yönetimin göreve gelmesiyle birlikte kararlılıkla ele alındı ve çözüme kavuşturuldu. Yaklaşık bin 500 personele ödenmesi gereken geçmişe dönük zam farkı, hiçbir hak kaybına sebebiyet verilmeden çalışanların hesaplarına aktarıldı.

Uzun süredir kamuoyunun da dikkatle takip ettiği, personel maaşlarının zamanında ve eksiksiz ödenmesi ile ilgili konu, yeni yönetimin öncelikli gündem maddelerinden biri oldu. Göreve gelir gelmez konuyu detaylı şekilde ele alan belediye yönetimi, kapsamlı bir değerlendirme ve mali planlama sürecinin ardından sorunu kalıcı şekilde çözüme ulaştırdı.

Göreve başladığı ilk gün belediye personelini ziyaret eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, "Mağduriyetlerinizi biliyorum. İlk işimiz bunları çözmek olacak. Önce bu belediyenin içindekiler mutlu olacak, sonra hep birlikte Gaziosmanpaşalılara hizmet edeceğiz" mesajını vermişti.

Bu doğrultuda 1 senedir gününde maaş alamayan ve maaşlarını 2-3 taksit şeklinde almak zorunda kalan belediye personeli, yeni yönetimin adımlarıyla son 3 aydır ödemelerini gününde ve eksiksiz almaya başlamıştı. Şimdi ise, geçen seneden beri ödenmeyen maaş farkları da çalışanların hesaplarına yatırıldı.

Yeni yönetim, çalışanların yaşadığı hak kayıplarının görmezden gelinmeden, siyasi kaygılara kapılmadan, adalet ve sorumluluk ilkesiyle hareket ederek, bu zorlu süreci başarılı bir biçimde yönetti. Yapılan bu ödeme sadece bir mali düzenleme değil; aynı zamanda emeğe verilen değerin en somut göstergesi oldu.

Geçtiğimiz hafta ise 70 emeklinin 1 senedir bekleyen emeklilik tazminatlarını ödeyen ve bu sorunu da çözüme kavuşturan yeni yönetim, emeklilerin hak kayıplarını telafi etmişti.

"Çalışanlarımızın alın terinin karşılığını eksiksiz teslim etmek vicdani sorumluluğumuzdur"

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, yaptığı açıklamada emeğe duydukları saygının altını çizerek, "Göreve başladığımız ilk günden bu yana Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde adil, şeffaf ve çalışanı önceleyen bir yönetim anlayışını esas alıyoruz. Bu doğrultuda, uzun süredir devam eden zam farkı mağduriyetini gecikmeden ele aldık ve çok şükür ki çözüme kavuşturduk. Çalışanlarımızın alın terinin karşılığını, tam zamanında ve eksiksiz şekilde teslim etmek, bizim için bir görev değil, vicdani bir sorumluluktur" şeklinde konuştu.

Bu adım, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin olması gereken şekilde adaletli, güvenilir ve çalışan odaklı bir anlayışla yönetilmeye devam edeceğinin sinyallerini veriyor. Kurumsal güveni güçlendiren bu yaklaşım, ilçedeki barış atmosferini de yeniden yapılandırıyor. - İSTANBUL