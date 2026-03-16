Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden iftarda vatandaşlara döner ikramı

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda iftarda vatandaşlara döner ikram edildi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından vatandaşlara döner ikramı yapıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan iftar alanında Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, vatandaşlara ikramda bulunarak, onlarla birlikte orucunu açtı. Karadeniz, "Kadir Geceniz öncelikle mübarek olsun. Biz her vesileyle Gaziosmanpaşalılarla bir araya geliyoruz. Bir araya gelmeyi adet edindik artık. Daha önce Hamsi Festivalimiz olmuştu. Yakında Çiğköfte Festivalimiz olacak. Bugün de Kadir Gecesi'ni kendimize vesile kılıp, Gaziosmanpaşalılara 4 bin tane tavuk döner dağıtıyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. İnşallah herkesin Kadir Gecesi de mübarek olsun. Yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi.

Yapılan ikramla iftar yapan Gül Biçer isimli vatandaş, "Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah sağlık versin. Bu mübarek günde bizleri sevindirdi. Allah onu sevindirsin. Kadir Gecesi için dileklerim, Allah herkese sağlık versin. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL