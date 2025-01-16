Gaziosmanpaşa Belediyesi\'nden Kültür ve Sanat Gezisi

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Gaziosmanpaşa Belediyesi, bu yıl hayata geçirdiği kültür ve sanat gezi programlarının ilkini 20. yüzyıl İstanbul sivil mimarisini yansıtan önemli örneklerden biri olan Bulgur Palas'a düzenlenen gezi ile gerçekleştirdi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, bu yıl hayata geçirdiği kültür ve sanat gezi programlarının ilkini 20. yüzyıl İstanbul sivil mimarisini yansıtan önemli örneklerden biri olan Bulgur Palas'a düzenlenen gezi ile gerçekleştirdi. Gaziosmanpaşa Belediye binası önünden hareket eden servis ile Fatih'te bulunan Bulgur Palas'a ulaşan katılımcılar, tarihi yapıyı hayranlıkla inceledi. Gezi kapsamında ilk olarak İBB Bulgur Palas Kütüphanesi'ni ziyaret eden Gaziosmanpaşalılar, burada yer alan kitaplarla keyifli vakit geçirdi. Ardından küratörlüğünü Emin Özmen'in üstlendiği "Magnum İstanbul'da: İnsan Hakları-Olanlar Olmayanlar" başlıklı sergiyi ziyaret eden katılımcılar, mekanda bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kültür sanat gezileri devam edecek

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin vatandaşların, İstanbul'un kültürel zenginliklerini daha yakından tanıması ve şehrin sanatsal birikimiyle güçlü bir bağ kurmasını sağlamak için düzenlediği kültür ve sanat gezileri, şehrin farklı mekanlarıyla devam edecek. Gaziosmanpaşalılar, ebelediye.gaziosmanpasa.bel.tr adresinden gezilere başvuru yapabiliyor.

"Belediyenin sosyal medya hesabında gördüm ve başvurdum"

Ziyaretçilerden Handan Çevik, "Geziye arkadaşlarımla katıldım. Belediyenin sosyal medya hesabında gördüm ve başvurdum. Çok güzel geçti, iyi ki gelmişim. Eğlenceli bir geziydi. Herkese bu gezilere katılmasını tavsiye ediyorum. Belediye Başkanımız Hakan Bahçetepe'ye ve belediyemize çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Çok merak ediyordum"

Lale Özdil ise, "Belediyemizin düzenlediği böyle bir geziye ilk kez katılıyorum. Bulgur Palas'ın restore edildiğini duymuştum, çok merak ediyordum. Bir türlü kısmet olmamıştı ama kısmet bugüneymiş. Çok teşekkür ediyorum, bu olanağı sağlayan herkese" diye konuştu. - İSTANBUL