Gaziosmanpaşa Belediyesi\'nden Soğuk Havada Sıcak Çorba İkramı

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Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri, soğuk havada vatandaşların mağdur olmaması için sıcak çorba ikram ediyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçede etkili olan şiddetli kar yağışına karşı çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekipleri, soğuk havada işten dönen vatandaşlara Gaziosmanpaşa Meydanı'nda çorba ikramında bulundu. Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe de mobil büfeye geçerek, Gaziosmanpaşalılara çorbadan ikram etti. Meydanda 2 bin kişiye çorba dağıtıldı.

İlçede ihtiyaç sahiplerine yönelik sıcak yemek dağıtımları da kar yağışına rağmen artarak sürüyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, evlerinde yemek pişirme imkanı olmayan 65 yaş üstü, hasta ve kimsesiz vatandaşlara her gün sıcak yemek ulaştırıyor. Günde bin 250 vatandaşın kapısına yemek götüren ekipler, vatandaşların talep ve önerilerini dinliyor, ihtiyaçlarını karşılama noktasında çözümler üretiyor. - İSTANBUL