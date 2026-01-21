Hain provokasyona karşı Gaziosmanpaşa'da ekranlar Türk bayraklarıyla donatıldı - Son Dakika
Hain provokasyona karşı Gaziosmanpaşa'da ekranlar Türk bayraklarıyla donatıldı

21.01.2026 12:17  Güncelleme: 12:19
Türk bayrağına yönelik yapılan saldırının ardından Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçedeki tüm led ekranlarda ay yıldızlı bayraklar yansıttı ve bu provokasyonu kınadı.

Türk bayrağına yönelik yapılan çirkin saldırının ardından Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçedeki tüm led ekranlara ay yıldızlı bayraklar yansıttı.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik düzenlenen saldırıyı kınadı. Karadeniz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli bağımsızlığımızın sembolü şanlı bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen hain saldırıyı lanetliyorum. Bayrağımıza uzanan eller, birliğimizi ve kardeşliğimizi asla bozamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi de bu provokasyon girişimine karşı kararlı bir duruş sergilemek adına ilçenin dört bir yanındaki led ekranları, ay yıldızlı bayraklarla süsledi. - İSTANBUL

12:45
