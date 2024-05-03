Gaziosmanpaşa Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Geçici Bakımevi'nden 8 Bin Cana Yardım - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Geçici Bakımevi'nden 8 Bin Cana Yardım

Gaziosmanpaşa Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Geçici Bakımevi\'nden 8 Bin Cana Yardım

Gaziosmanpaşa Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Geçici Bakımevi, sokak hayvanları için tedavi, aşılama, kısırlaştırma ve sahiplendirme çalışmalarını sürdürüyor. Son bir yılda binlerce hayvana yardım eli uzatıldı.

03.05.2024 18:02  Güncelleme: 18:08
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Gaziosmanpaşa Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Geçici Bakımevi, sokaklardaki can dostları için sıcak bir yuva olmaya devam ediyor. Son bir yılda yaklaşık 8 bin cana dokunan bakımevinde tedavi, aşılama, kısırlaştırma ve sahiplendirme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Geçici Bakımevi, ilçedeki sokak hayvanlarının muayene, ultrasonografik muayene, tedavi, müşahede, kuduz aşısı, kısırlaştırma ve tüm diğer operasyonel işlemlerini gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Tedavi edilecek veya kısırlaştırılacak hayvanlar, belediye ekiplerince bulundukları bölgeden alınıp, gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre alındığı noktaya geri bırakılıyor.

Bin 120 patili dost aşılandı

Gaziosmanpaşa Belediyesi, halk sağlığını koruma adına ilçedeki sahipli, sahipsiz fark etmeksizin tüm hayvanlara kuduz aşısı yapıyor. Hayvanların parazit enfestasyonlarına yönelik gerekli aşılama ve tüm tedaviler de ücretsiz olarak uygulanıyor. Bu kapsamda Gaziosmanpaşa Belediyesi bünyesinde görev yapan veteriner hekimler tarafından son 1 yılda bin 120 hayvana kuduz aşısı yapıldı.

5 bin 791 tedavi, 949 kısırlaştırma işlemi yapıldı

Ekipler, ilçede yaralı, engelli, hasta ya da bakıma muhtaç hayvanları yalnız bırakmıyor. Tedavi ve klinik hizmetleriyle son bir yılda 5 bin 791 hayvanı sağlığına kavuşturan ekipler, sokak hayvanlarının sağlıklı üremesi, popülasyonunun kontrol altında tutularak, çevre ve insan sağlığının korunması adına 949 kısırlaştırma işlemi gerçekleştirdi.

Yeni ailelerine kavuştular

Gaziosmanpaşa Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Geçici Bakımevi, "satın alma sahiplen" anlayışıyla patili dostları yeni yuvalarına kavuşturmaya devam ediyor. Merkezde veterinerler tarafından tedavileri tamamlanan, kısırlaştırılan ve gerekli bakımları yapılan 127 sokak hayvanı sahiplendirilerek yeni ailelerine kavuşturuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziosmanpaşa Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Geçici Bakımevi'nden 8 Bin Cana Yardım - Son Dakika

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