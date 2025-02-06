Gaziosmanpaşa'da Deprem Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da Deprem Tatbikatı Yapıldı

Gaziosmanpaşa\'da Deprem Tatbikatı Yapıldı

Öğrencilere yönelik düzenlenen deprem tatbikatında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yılı anısına 'Çök-Kapan-Tutun' ve 'Tahliye' uygulamaları gerçekleştirildi. Tatbikat, afetlere karşı farkındalık artırmak için yapıldı.

06.02.2025 15:09  Güncelleme: 15:23
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Gaziosmanpaşa'da öğrencilere yönelik 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2'nci yılında tatbikat yapıldı. Afetlere karşı farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen tatbikatta öğrenciler, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda bilinçlendirildi.

Gaziosmanpaşa'da öğrencilere yönelik 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2'nci yılında tatbikat düzenlendi. Gaziosmanpaşa Preveze İlkokulu'nda düzenlenen "Çök-Kapan-Tutun" ve "Tahliye" Deprem Tatbikatı'na İstanbul Valisi Davut Gül, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür ile çok sayıda arama-kurtarma ekibi katıldı. Deprem tatbikatı öncesi öğrencilere depreme hazırlık konusundaki temel bilgilerin verildiği "Afete Hazır Okul" projesinin sunumu yapıldı. Ardından depremin başladığını temsil eden alarmların çalmasıyla öğrenciler, sınıflardaki sıraların altına girerek "çök-kapan-tutun" pozisyonu aldı. Sonrasında tüm öğrenciler ve öğretmenler, okulu planlı şekilde tahliye ederek, bahçedeki toplanma alanlarına geçti. Tatbikat sonrası Vali Gül ve Belediye Başkanı Bahçetepe, okula ait acil durum toplanma alanlarını inceledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziosmanpaşa'da Deprem Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika

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