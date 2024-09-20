Gaziosmanpaşa'da Gaziler Günü Kutlandı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da Gaziler Günü Kutlandı

Gaziosmanpaşa\'da Gaziler Günü Kutlandı

Gaziosmanpaşa'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yürüyüş ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirildi.

20.09.2024 15:25  Güncelleme: 15:37
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Gaziosmanpaşa'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yürüyüş ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirildi. Ardından Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, gazi ve gazi yakınlarını kahvaltı programında ağırladı.

Gaziosmanpaşa'da Gaziler Günü programı, Bağlarbaşı Caddesi'nde mehteran takımı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüş ile başladı. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı. Törene, İlçe Kaymakamı İskender Yönden, Garnizon Komutanı Albay Ali Ukay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Cumhuriyet Başsavcısı Haydar Memiş, ilçe protokolü, gaziler, gazi yakınları ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunumunun ardından tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile son buldu.

"Şehitlik ve gazilik hem milletimiz hem de inancımız açısından en yüksek mertebedir"

Tören sonrası gaziler ve gazi yakınlarıyla kahvaltı programında bir araya gelen Başkan Bahçetepe, "Gaziler Günü'nü kutlamak ülkemiz adına çok kıymetli. Milletimiz tarih boyunca; Milli Mücadeleden Kore'ye, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan 15 Temmuz'a nice cephelerde mücadele vererek, var olmuştur. Bir savaş kahramanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ortaya koyduğu vizyon ve mücadele, ülkemizin kuruluş felsefesini yansıtıyor. Bu açıdan şehitlik ve gazilik hem milletimiz hem de inancımız açısından en yüksek mertebedir" dedi.

"Bu kıymetli emaneti yaşatmak ve bu duyguyu geleceğe aktarmak bizim boynumuzun borcudur"

Gazilerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi adına Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade eden Başkan Bahçetepe, "Onları hak ettiği saygı ve değerde her alanda ağırlamak ve unutmamak çok kıymetli. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, 'Gaziler, yaşayan birer anıttır.' Bu kıymetli emaneti yaşatmak ve bu duyguyu geleceğe aktarmak bizim boynumuzun borcudur. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, gazilerimizi, şehitlerimizi, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyorum. Tüm gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum. Terörle mücadelede ve yurdun dört bir yanında görev yapan tüm askerlerimize, polisimize, kolluk kuvvetlerimize başarılar diliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziosmanpaşa'da Gaziler Günü Kutlandı - Son Dakika

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