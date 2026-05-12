Gaziosmanpaşa\'da "Yönetim Sahada" uygulamasıyla ihtiyaçlara yerinde çözüm üretiliyor

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, mahallelerdeki ihtiyaçların belirlenmesi ve çözüme kavuşturulması amacıyla Karlıtepe Mahallesi'nde bir inceleme gerçekleştirdi. İncelemelerin ardından belediye ekipleri, bölgede geniş çaplı bir saha çalışması başlattı.

Gaziosmanpaşa'da, "Yönetim Sahada" uygulaması kapsamında denetimler, devam ediyor. Program çerçevesinde Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve teknik ekiplerle birlikte Karlıtepe Mahallesinde detaylı bir inceleme yaparak mevcut durumu yerinde değerlendirdi. Karadeniz, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek gerekli notların alınmasını sağladı. Mahalle genelinde gerçekleştirilen incelemelerde; yol ve kaldırım düzenlemeleri, çevre temizliği, park ve yeşil alan bakımları ile altyapı çalışmalarına ilişkin ihtiyaçlar tek tek tespit edildi. Başkan Vekili Karadeniz, tespit edilen eksikliklerin hızlıca giderilmesi için ilgili birimlere anında talimat verdi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından, "Yönetim Sahada" uygulamasına entegre olarak geliştirilen otomasyon sistemi üzerinden vatandaşlar taleplerini doğrudan iletme imkanı buluyor. Sistem üzerinden iletilen talepler, ilgili müdürlüklere anlık olarak aktarılarak ve süreç dijital ortamda takip edilerek en kısa sürede çözüme kavuşturuluyor.

"Saha çalışmalarımız, 16 mahallemizde de devam edecek"

Çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, "Karlıtepe Mahallemizde birkaç gün sürecek bir saha çıkartması gerçekleştireceğiz. Başkan yardımcılarımız, birim müdürlerimiz, meclis üyelerimiz ve yüzlerce personelimizle şu an Karlıtepe Mahallesi'ni sokak sokak gezerek tespitlerimizi yapıyoruz. 4T hedefimiz doğrultusunda; tanı, teşhis, tedavi ve takip olarak bu süreci ilerletiyoruz. En önemlisi de bu çalışmalarımızı, otomasyon sistemimizle düzenli hale getirmiş olmamız. Vatandaşımız, bu sistem sayesinde taleplerini gerektiğinde fotoğraflı olarak iletebiliyor. Yöneticilerimiz ve personelimiz bir eksik tespit ettiğinde, sorunun çözümünü sağlayana kadar çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlamaya gayret gösteriyor. Devam eden süreçte, 16 mahallemizi de tek tek gezerek ihtiyaçlara yerinde ve hızlı çözümler üreteceğiz. Sahada bize destek olan tüm çalışma arkadaşlarıma ve kıymetli komşularımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL