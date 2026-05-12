Gaziosmanpaşa'da "Yönetim Sahada" uygulamasıyla ihtiyaçlara yerinde çözüm üretiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziosmanpaşa'da "Yönetim Sahada" uygulamasıyla ihtiyaçlara yerinde çözüm üretiliyor

Gaziosmanpaşa\'da "Yönetim Sahada" uygulamasıyla ihtiyaçlara yerinde çözüm üretiliyor
12.05.2026 21:39  Güncelleme: 21:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, 'Yönetim Sahada' uygulaması kapsamında Karlıtepe Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak ihtiyaçları belirledi. Mahalledeki eksikliklerin hızlıca giderilmesi için gerekli talimatlar verildi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, mahallelerdeki ihtiyaçların belirlenmesi ve çözüme kavuşturulması amacıyla Karlıtepe Mahallesi'nde bir inceleme gerçekleştirdi. İncelemelerin ardından belediye ekipleri, bölgede geniş çaplı bir saha çalışması başlattı.

Gaziosmanpaşa'da, "Yönetim Sahada" uygulaması kapsamında denetimler, devam ediyor. Program çerçevesinde Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve teknik ekiplerle birlikte Karlıtepe Mahallesinde detaylı bir inceleme yaparak mevcut durumu yerinde değerlendirdi. Karadeniz, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek gerekli notların alınmasını sağladı. Mahalle genelinde gerçekleştirilen incelemelerde; yol ve kaldırım düzenlemeleri, çevre temizliği, park ve yeşil alan bakımları ile altyapı çalışmalarına ilişkin ihtiyaçlar tek tek tespit edildi. Başkan Vekili Karadeniz, tespit edilen eksikliklerin hızlıca giderilmesi için ilgili birimlere anında talimat verdi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından, "Yönetim Sahada" uygulamasına entegre olarak geliştirilen otomasyon sistemi üzerinden vatandaşlar taleplerini doğrudan iletme imkanı buluyor. Sistem üzerinden iletilen talepler, ilgili müdürlüklere anlık olarak aktarılarak ve süreç dijital ortamda takip edilerek en kısa sürede çözüme kavuşturuluyor.

"Saha çalışmalarımız, 16 mahallemizde de devam edecek"

Çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, "Karlıtepe Mahallemizde birkaç gün sürecek bir saha çıkartması gerçekleştireceğiz. Başkan yardımcılarımız, birim müdürlerimiz, meclis üyelerimiz ve yüzlerce personelimizle şu an Karlıtepe Mahallesi'ni sokak sokak gezerek tespitlerimizi yapıyoruz. 4T hedefimiz doğrultusunda; tanı, teşhis, tedavi ve takip olarak bu süreci ilerletiyoruz. En önemlisi de bu çalışmalarımızı, otomasyon sistemimizle düzenli hale getirmiş olmamız. Vatandaşımız, bu sistem sayesinde taleplerini gerektiğinde fotoğraflı olarak iletebiliyor. Yöneticilerimiz ve personelimiz bir eksik tespit ettiğinde, sorunun çözümünü sağlayana kadar çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlamaya gayret gösteriyor. Devam eden süreçte, 16 mahallemizi de tek tek gezerek ihtiyaçlara yerinde ve hızlı çözümler üreteceğiz. Sahada bize destek olan tüm çalışma arkadaşlarıma ve kıymetli komşularımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Teknoloji, Belediye, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziosmanpaşa'da 'Yönetim Sahada' uygulamasıyla ihtiyaçlara yerinde çözüm üretiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye 112 yıllık Türk futbol efsanesi sahipsiz kaldı Nereden nereye! 112 yıllık Türk futbol efsanesi sahipsiz kaldı
Tartıştığı komşusunu öldürüp intihar etti Tartıştığı komşusunu öldürüp intihar etti
Malezya açıklarında göçmen teknesi battı 14 kişi kayboldu Malezya açıklarında göçmen teknesi battı! 14 kişi kayboldu
Aziz Yıldırım büyük geliyor Çuval çuval para harcayacak Aziz Yıldırım büyük geliyor! Çuval çuval para harcayacak
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Bayrampaşa’da tekstil atölyesinde yangın, işyeri kullanılamaz hale geldi Bayrampaşa'da tekstil atölyesinde yangın, işyeri kullanılamaz hale geldi
İETT otobüsü alev alev yandı Şoför 25 yolcuyu tahliye etti İETT otobüsü alev alev yandı! Şoför 25 yolcuyu tahliye etti

10:12
Galatasaray’dan şok karar Bunu kimse tahmin etmiyordu
Galatasaray'dan şok karar! Bunu kimse tahmin etmiyordu
10:02
Arda Güler’e akılalmaz teklif Parayı koyacak yer bulamayacak
Arda Güler'e akılalmaz teklif! Parayı koyacak yer bulamayacak
09:45
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
09:24
Alperen Şengün, sevgilisini takipten çıktı
Alperen Şengün, sevgilisini takipten çıktı
09:18
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
09:03
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
08:56
Burcu Köksal’ı bilen Savcı Sayan’dan bir bomba daha: Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyorlar
Burcu Köksal'ı bilen Savcı Sayan'dan bir bomba daha: Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 10:22:13. #7.12#
SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da "Yönetim Sahada" uygulamasıyla ihtiyaçlara yerinde çözüm üretiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.