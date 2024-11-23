Gaziosmanpaşa'da Öğretmenler Günü Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gaziosmanpaşa'da Öğretmenler Günü Kutlandı

Gaziosmanpaşa\'da Öğretmenler Günü Kutlandı

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda eğitim personeli ile bir araya geldi. Başkan, öğretmenlere teşekkür ederek eğitim hizmetlerinin artırılacağını açıkladı.

23.11.2024 11:35  Güncelleme: 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda belediyenin eğitim birimlerinde görev yapan öğretmenleri ağırladı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Su Kemeri Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirilen programa, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, kurum yöneticileri ve belediyenin eğitim, kültür, spor ve kadın sanat merkezlerinde görev yapan öğretmenler katıldı. Davetlilerin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Başkan Bahçetepe, hediye takdiminde bulundu. Öğretmenler, Başkan Bahçetepe ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Emekleriniz ve katkılarınız için hepinize tek tek teşekkür ediyorum"

Programda konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, "Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak, aklın ve bilimin ışığında büyüyen bir Gaziosmanpaşa inşa etmek hepimizin sorumluluğu. Her biriniz, insanımıza dokunan, ihtiyaçlarına cevap veren ve doğrudan yaşama katkı sunan bir görev üstleniyorsunuz. Biz de sizlerin tecrübesiyle, katılımıyla, halkımızın ilgisine cevap vermeyi amaçlıyoruz. Tüm Gaziosmanpaşa halkı adına emekleriniz ve katkılarınız için hepinize tek tek teşekkür ediyorum" dedi.

"Çocuklarımıza iyi bir gelecek sunmaya çalışıyoruz"

Başkan Bahçetepe, "Eğitime verdiğimiz değeri yaygınlaştırarak, eğitim birimlerimizin sayısını ve niteliğini artırmak zorundayız. Çok yakında Hürriyet Mahallemizde bir kreş açacağız. Şakir Zümre Caddesi'nde Anne-Çocuk Kampüsü'nü hayata geçirmeyi planlıyoruz. Yıldıztabya Mahallemizde bir kreş ve bir bilgi evi planımız var. Küçükköy Meydanı'nda gençlik merkezi açıyoruz. Çocuklarımızın beslenme çantasına katkı sunmak için okullarımızın önünde süt dağıtımı yapıyoruz. Tüm bu hizmetlerle çocuklarımıza iyi bir gelecek sunmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Bahçetepe, Okulları Ziyaret Etti

Öte yandan Başkan Bahçetepe, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında ilçedeki okulları da ziyaret etti. Burada okul müdürleri ve öğretmenlerle bir araya gelen Bahçetepe, hem Öğretmenler Günü'nü kutladı hem de öğretmenlerle keyifli sohbetler ederek fikir alışverişinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Öğretmenler Günü, Öğretmenler Günü, Hakan Bahçetepe, Gaziosmanpaşa, Yerel Yönetim, Etkinlikler, Politika, Kültür, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziosmanpaşa'da Öğretmenler Günü Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:29 İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
12:09 Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı’dan duruşmaya damga vuran sözler: Milletvekilleri bile beni arardı Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı'dan duruşmaya damga vuran sözler: Milletvekilleri bile beni arardı
11:32 Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumlar göreve başladı Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumlar göreve başladı
10:39 Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı! Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor
10:00 ’’Kayyum atanacak belediye sayısı 16’yı bulacak’’ iddiası ''Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak'' iddiası
15:26 Anahtar Parti MYK Üyesi Murat Uçar tepki çeken sözlerinin ardından özür diledi Anahtar Parti MYK Üyesi Murat Uçar tepki çeken sözlerinin ardından özür diledi
15:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılında hanelerimizin yarısını kendi doğalgazımızla karşılayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılında hanelerimizin yarısını kendi doğalgazımızla karşılayacağız
15:26 Teoman: Instagram’dan güzel kızları takip ediyorum Teoman: Instagram'dan güzel kızları takip ediyorum
15:11 WhatsApp sesli mesajların yazıya çevirecek yeni özelliği devreye alıyor WhatsApp sesli mesajların yazıya çevirecek yeni özelliği devreye alıyor
15:10 İngiltere’nin en yoğun ikinci havalimanında bomba paniği: Yolcular tahliye edildi İngiltere'nin en yoğun ikinci havalimanında bomba paniği: Yolcular tahliye edildi
15:02 Doğukan Manço babası Barış Manço’nun filmiyle ilgili konuştu: Üzerimde baskı var Doğukan Manço babası Barış Manço'nun filmiyle ilgili konuştu: Üzerimde baskı var
14:58 Ordu Üniversitesi’ndeki sır fakülte Ne öğrencisi ne de binası var Ordu Üniversitesi'ndeki sır fakülte! Ne öğrencisi ne de binası var
14:57 MOSSAD davası: 2 kişi tahliye edildi MOSSAD davası: 2 kişi tahliye edildi
14:44 Kılıçdaroğlu’na destek vermek için adliyeye gelen Ümit Özdağ izdihamın ortasında kaldı Kılıçdaroğlu'na destek vermek için adliyeye gelen Ümit Özdağ izdihamın ortasında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 13:19:09. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da Öğretmenler Günü Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.