Gaziosmanpaşa\'da Öğretmenler Günü Kutlandı

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Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda belediyenin eğitim birimlerinde görev yapan öğretmenleri ağırladı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Su Kemeri Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirilen programa, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, kurum yöneticileri ve belediyenin eğitim, kültür, spor ve kadın sanat merkezlerinde görev yapan öğretmenler katıldı. Davetlilerin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Başkan Bahçetepe, hediye takdiminde bulundu. Öğretmenler, Başkan Bahçetepe ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Emekleriniz ve katkılarınız için hepinize tek tek teşekkür ediyorum"

Programda konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, "Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak, aklın ve bilimin ışığında büyüyen bir Gaziosmanpaşa inşa etmek hepimizin sorumluluğu. Her biriniz, insanımıza dokunan, ihtiyaçlarına cevap veren ve doğrudan yaşama katkı sunan bir görev üstleniyorsunuz. Biz de sizlerin tecrübesiyle, katılımıyla, halkımızın ilgisine cevap vermeyi amaçlıyoruz. Tüm Gaziosmanpaşa halkı adına emekleriniz ve katkılarınız için hepinize tek tek teşekkür ediyorum" dedi.

"Çocuklarımıza iyi bir gelecek sunmaya çalışıyoruz"

Başkan Bahçetepe, "Eğitime verdiğimiz değeri yaygınlaştırarak, eğitim birimlerimizin sayısını ve niteliğini artırmak zorundayız. Çok yakında Hürriyet Mahallemizde bir kreş açacağız. Şakir Zümre Caddesi'nde Anne-Çocuk Kampüsü'nü hayata geçirmeyi planlıyoruz. Yıldıztabya Mahallemizde bir kreş ve bir bilgi evi planımız var. Küçükköy Meydanı'nda gençlik merkezi açıyoruz. Çocuklarımızın beslenme çantasına katkı sunmak için okullarımızın önünde süt dağıtımı yapıyoruz. Tüm bu hizmetlerle çocuklarımıza iyi bir gelecek sunmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Bahçetepe, Okulları Ziyaret Etti

Öte yandan Başkan Bahçetepe, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında ilçedeki okulları da ziyaret etti. Burada okul müdürleri ve öğretmenlerle bir araya gelen Bahçetepe, hem Öğretmenler Günü'nü kutladı hem de öğretmenlerle keyifli sohbetler ederek fikir alışverişinde bulundu. - İSTANBUL