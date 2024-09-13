Gaziosmanpaşa'da Yeni Kreş Açılışı ve İkinci Kreş Müjdesi - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da Yeni Kreş Açılışı ve İkinci Kreş Müjdesi

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 'Yuvamız Gaziosmanpaşa' projesi kapsamında çocuk etkinlik merkezini açtı. Başkan Bahçetepe, 2 ay içinde Hürriyet Mahallesi'nde başka bir kreş açacaklarını duyurdu.

13.09.2024 20:39
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Gaziosmanpaşa'da kreş açılışı

Başkan Bahçetepe: "2 ay sonra bir tane daha açıyoruz"

İSTANBUL - "Yuvamız Gaziosmanpaşa" projesi çerçevesinde ilçede Çocuk Etkinlik Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Programda konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, "Okul öncesi eğitimi çok önemsiyoruz. Bugün bir tanesini açtık, 2 ay sonra da Hürriyet Mahallesi'nde açıyoruz" dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Yuvamız Gaziosmanpaşa projesinde yapımı tamamlanan Çocuk Etkinlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirildi. Mevlana Mahallesi'nde açılan ve 200 öğrencinin eğitim alacağı okul açılışına CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ile çok sayıda vatandaş katıldı. Program çerçevesinde katılımcılar, Başkan Hakan Bahçetepe ile sınıfları gezerek, çocukları ziyaret etti.

"Buraya çok hızlı bir dokunuş yaparak kalan yüzde 40 kısmını bitirdik"

Açılışa ilişkin konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, "Bizden önce temeli atılan ve birçok alanda yüzde 60-70 oranında tamamlanan projeydi. Burası 200 öğrenci kapasiteli ve bir kreş olarak hizmete başladı. Eğitimde çocuklarımızın yeteneklerini ortaya çıkarmak için okul öncesi eğitimi çok önemsiyoruz. Bu vesileyle Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak çocuklarımızın okul öncesi eğitimde güçlü adımlarla hazırlanması gerektiğini bilerek çocuklarımızın bütün potansiyelini ortaya çıkacak değerleri, etik kuralları, bilimde, sanatta, sporda başarı elde edecek bütün alanlardaki başlangıç noktasını okul öncesi eğitim olarak görüyoruz. Bugün burada bir tanesini açtık, 2 ay sonra da bir tanesini Hürriyet Mahallesi'nde açıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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