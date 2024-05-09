Gazipaşa-Alanya Havalimanında Uçak Lastiği Patladı - Son Dakika
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Gazipaşa-Alanya Havalimanında Uçak Lastiği Patladı

Gazipaşa-Alanya Havalimanında Uçak Lastiği Patladı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bulunan Gazipaşa-Alanya Havalimanında Corendon Havayollarına ait uçağın piste inişi sırasında patlayan lastiğiyle ilgili açıklama yapan Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, uçaktaki 4'ü çocuk 188 yolcu ve 8 mürettebatın güvenle tahliye edildiğini ve kimsenin yaralanmadığını söyledi. Uçağın lastiğinde ve jantında tahribat olduğu belirtilirken, pistteki uçuşlar Antalya Havalimanına aktarıldı.

09.05.2024 13:38
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bulunan Gazipaşa- Alanya Havalimanında Corendon Havayollarına ait uçağın piste inişi sırasında patlayan lastiğiyle ilgili açıklama yapan Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, uçaktaki 4'ü çocuk 188 yolcu ve 8 mürettebatın güvenle tahliye edildiğini ve kimsenin yaralanmadığını söyledi.

Almanya'nın Köln şehrinden kalkan ve saat 10.40'ta Gazipaşa'ya gelen uçağın iniş yaparken lastik patlaması sonucu sürüklenme yaşadığını söyleyen Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, "Şu anda pistte sorun yok. Uçaktaki 4'ü çocuk 188 yolcu tahlil edildi, havalimanından çıkışları yapıldı. Yaralı yok, acil müdahale edilecek durum gerçekleşmemiştir" dedi.

Bugün için pistte 12 uçuş olduğunu ve bunların gerçekleştirilmeyeceğini, seferlerin Antalya Havalimanına aktarıldığını söyleyen Kaymakam Altun, şöyle devam etti:

"Akşam 22.00'ye kadar uçağın çekilmesi çalışmaları sürecek. Bunlar teknik konular, Bakanlık ve Antalya Havalimanından yetkililerin gelmesi ile uçak pistten çekildikten sonra normal uçuşlar başlayacak. Uçağın lastiğinde ve jantında tahribat vardı. Yaralı olduğu haberleri doğru değil, acil müdahale gerektiren bir durum bile yaşanmadı." - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gazipaşa-Alanya Havalimanında Uçak Lastiği Patladı - Son Dakika

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