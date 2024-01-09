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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 'Gazipaşa Kitap Günleri' başladı - Son Dakika
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 'Gazipaşa Kitap Günleri' başladı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Zeliha Tuncer Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen 'Gazipaşa Kitap Günleri' programının açılış töreni, Kitap Fuarı'nın açılışıyla gerçekleştirildi. İlçe Kaymakamı, Belediye Başkanı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün katıldığı açılışta, kitap stantları gezildi ve mehteran takımının töreniyle sona erdi. Programda ayrıca kum sanatı gösterisi de sergilendi.

Antalya\'nın Gazipaşa ilçesinde \'Gazipaşa Kitap Günleri\' başladı
09.01.2024 - 17:22,
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde; Zeliha Tuncer Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'nda "Gazipaşa Kitap Günleri"

programının açılış töreni, Kitap Fuarı'nın açılışıyla gerçekleştirildi.

4 gün boyunca devam edecek olan "Kitap Günleri" programında kurdele kesiminin ardından açılan Kitap Fuarı'nı dolaşan İlçe Kaymakamı Orhan Altun, Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gül ve açılışa katılanlar, kitap stantlarını gezerek stant başındakilerle sohbet ettiler. Katılımın oldukça yoğun olduğu açılış, okul bahçesinde mehteran takımının töreni ile sona erdi. Programın içinde yer alan yapılan yiyecekler satışa sunulmak üzere stantlarda yerini aldı.

Kum gösterisi ile herkesi hayran bıraktı

Program içinde yer alan Yazar/ Kum Sanatı Sanatçısı Tarkan Köylü, salonda bulunan katılımcılara özel kum sanatı gösterisi sergiledi. Şehitlerimiz anısına da bayrak ve tabut şekilleriyle gösterim sunan Tarkan "Bir Ölür Bin Diriliriz" mesajı ile de şehitlerimizi andı.

Program hakkında konuşan Zeliha Tuncer Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Yusuf Yılmaz; "Okulumuzu geliştirerek yolumuza devam ediyoruz. Kaliteyi öğrencilerimizin ayağına getirdik. İlkleri Gazipaşa'ya kazandırma konusunda durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu sefer de salonda bulunan herkesin katılımıyla onurlanan "Gazipaşa Kitap Günleri" etkinliği ile birlikte devam ediyoruz. Bütün katılımcılara canı gönülden teşekkür diyoruz. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 'Gazipaşa Kitap Günleri' başladı - Son Dakika
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