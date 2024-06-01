GAZİRAY için üretilen yerli ve milli tren setleri tanıtıldı - Son Dakika
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Yerel

GAZİRAY için üretilen yerli ve milli tren setleri tanıtıldı

Türkiye'nin ilk yüzde yüz yerli ve milli motorlu elektrikli trenleri GAZİRAY'da kullanılacak Şahin ve teknik ekibi, üretim yapılan fabrikayı ziyaret etti. GAZİRAY Projesi için üretilen yerli ve milli tren setlerinin son durumu hakkında bilgi alan Başkan Fatma Şahin, trenlerin motorunun yüzde yüz yerli ve milli olduğunu belirtti. Yeni tren setlerinin gelmesiyle GAZİRAY'ın günlük yolcu taşıma kapasitesi 6 katına çıkacak.

01.06.2024 17:50
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Türkiye'nin ilk yüzde yüz yerli ve milli motorlu elektrikli trenleri GAZİRAY'da kullanılacak

Şahin ve teknik ekibi, üretim yapılan fabrikayı ziyaret etti

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GAZİRAY için Sakarya'da ilk yerli ve milli tren setlerinin üretildiği TÜRASAŞ fabrikasını ziyaretinde Gazi şehirlilere ve Türkiye'ye müjde vererek, "Tren setlerimizin motoru yüzde yüz yerli ve milli. Bu ilk kez başarıldı ve Türk mühendisler tarafından yapıldı. Tamamlandığında bir ilk olacak" dedi.

Eski tren hattının Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hızlı tren hattına dönüştürülerek hizmete alınan GAZİRAY Projesi için yerli ve milli tren setlerinin imalatı devam ediyor. TÜRASAŞ tarafından üretilen, yıl sonunda teslim edilmesi planlanan yerli ve milli toplam 32 vagondan oluşan 8 elektrikli tren setinin son durumu hakkında bilgi alan Başkan Fatma Şahin ve teknik ekibi incelemelerde bulundu.

Kontrol sistemleri ASELSAN tarafından yerli ve milli olarak üretiliyor

Fabrikada üretim hatlarını ziyaret eden Başkan Şahin ve ekibi, trenlerin iç tasarımını yerinde gördü. Gazi şehirlilerin katıldığı anketle "Baklava Sarısı" olarak belirlenen elektrikli tren setleri, ayrıca koltuklarında kullanılan kumaştan tasarımlarına, koltuk tutacaklarındaki baklava desenine kadar Gaziantep'in özellikleri göz önüne alınarak tamamlanıyor. Elektrikli tren setleri motoru, yer sistemlerinin yanı sıra ASELSAN tarafından üretilen yüzde yüz kontrol sistemiyle de ön plana çıkıyor.

Yeni tren setlerinin gelmesiyle ilk başta günlük taşınan yolcu sayısı 6 katına çıkacak

Kasım ayında üretimin tamamlanarak şehre gelecek elektrikli tren setleri, test sürüşünün ardından hizmet verecek. Günlük 10 bin yolcuyu taşıyan 25.5 kilometre uzunluğundaki GAZİRAY, yeni tren setleriyle ilk hedef olarak günlük 60 bin yolcu taşıması öngörülüyor.

"Yıl sonunda deneme sürüşleri başlayacak"

İncelemeler sonrası açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GAZİRAY Projesi ile kara tren hattının dönüştürüldüğü ve şehrin toplu taşımasına önemli katkı sağlandığını aktararak, "GAZİRAY başlayınca başkentten kiralık tramvaylar geldi ve çalışmaya başladı. Biz beyannamemizde de söylemiştik motorunu yüzde yüz yerli ve milli olarak üretilmiş tren setinin bu yılın sonunda montajını tamamlayarak denemelerine başlayacağımızı. Bu yüzden bugün buraya Sakarya'ya üretim tesislerine geldik, yerinde, üretimin ilerlemesini iki teknik grup üzerinden geçtik, sahada yapılan çalışmaları gördük. Bu tren setlerinin renklerini de halkımıza sormuştuk sosyal medya üzerinden. Baklava sarısı rengi ön plana çıkmıştı. Çok güzel bir, asil, şehre çok yakışacak bir rengi seçmiş olduk. İçerisinde ASELSAN'ın çalıştığı tamamen yerli kumanda sistemi var. Koltuklar, Gaziantep'e özel tasarlanmış durumda" dedi.

"Zorlukları aşa aşa bugüne kadar geldik"

Başkan Şahin açıklamasının devamında üretimde artık sona gelindiğini, pandeminin tahmin edilen tamamlanma süresini etkilediğini belirterek, "Pandemi, döngüsel sistemde zorluk çıkarınca buradaki malzeme tedarikinde zorlanma yaşandı ama bütün ekibe teşekkür ediyorum. Zorlukları aşa aşa bugüne kadar geldik. Çoğu gitti azı kaldı. Yıl sonunda bu tren setlerini Gaziantep'e bekliyoruz sabırsızlık ve heyecanla. Bir müjdemiz var ayrıca hemşerilerimize ama Gaziantep özelinde tüm Türkiye'ye. Tren setlerimizin motoru yüzde yüz yerli ve milli. Bu ilk kez başarıldı ve Türk mühendisler tarafından yapıldı. Tamamlandığında bir ilk olacak. TOGG'unu yapan, İHA ve SİHA'sını yapan Türkiye artık kendinin yerli tren setini de yerli motorunu da yapmaya hazır ve yıl sonunda denemeler için Gaziantep'e gelecek" ifadelerini kullandı.

"TÜRASAŞ'ın ürettiği ilk yerli ve milli tren seti, GAZİRAY hattında kullanılmış olacak"

TÜRASAŞ Genel Müdürü Mustafa Metin Yazar ise seri üretimin devam ettiğini, sene sonunda sevkiyatlara başlanacağını aktararak, "Şu anda sipariş ve tedarik konusunda hiçbir eksiğimiz yok. Üretimler fabrikamıza ulaşıyor, montaj planına göre arkadaşlarımız montajlarımızı yapıyorlar. Son gelinen şekliyle Kasım ayı itibariyle montajı bitirmiş olacağız ve sevkiyatımızı yıl sonuna kadar yapıp Gaziantep'te testlere başlamış olacağız. Bu trenin özelliği şu. Bütün yer sistemi yerli ve milli olarak tasarlanıp üretildi. Bütün trenin kontrollerini sağlayan sistemleri de yerli ve milli olarak gerçekleştirildi. TÜRASAŞ'ın ürettiği ilk yerli ve milli tren seti, yer seti ve tren kontrol yönetim sistemi Gaziantep'in GAZİRAY hattında kullanılmış olacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel GAZİRAY için üretilen yerli ve milli tren setleri tanıtıldı - Son Dakika

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