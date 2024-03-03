Gazze'de 15 Çocuk Açlık ve Susuzluktan Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yerel

Gazze'de 15 Çocuk Açlık ve Susuzluktan Hayatını Kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı, Keman Adwan Hastanesinde 15 çocuğun açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail'in saldırıları sonucu gıda, su ve ilaç gibi temel ihtiyaç malzemelerine erişemeyen Gazze'deki çocuklar hayatta kalmakta zorlanıyor. Sağlık Bakanlığı ayrıca yoğun bakım ünitesinde yetersiz beslenme ve ishal görülen 6 çocuğun durumunun da endişe verici olduğunu belirtti.

03.03.2024 13:33  Güncelleme: 13:35
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Filistin Sağlık Bakanlığı, Keman Adwan Hastanesinde 15 çocuğun açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail'in 149 gündür hastane, okul, ev, pazar yeri ayırmadan hedef aldığı saldırılarda can kaybı artarken Filistinliler, İsrail'in insani yardım girişini de engellemesi sonucu gıda, su ve ilaç gibi temel ihtiyaç malzemelerine erişemiyor. Filistin Sağlık Bakanlığının bugün açıkladığı veriler Gazze'de yaşananları bir kez daha gözler önüne serdi. Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirilen İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bin 410'a, yaralananların sayısının ise 71 bin 700'e yükselirken gıdaya ve suya erişemeyen çocuklar hayata tutunamıyor. Sağlık Bakanlığı Keman Adwan Hastanesinde 15 çocuğun açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

6 çocuk da ölümle karşı karşıya

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra bugün yaptığı açıklamasında, "Jeneratör ile oksijenin kesilmesi ve tıbbi imkanların giderek azalması nedeniyle yoğun bakım ünitesinde yetersiz beslenme ve ishal görülen 6 çocuğun hayatından endişe ediyoruz" dedi. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gazze'de 15 Çocuk Açlık ve Susuzluktan Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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