Gazze'de 6 Bebek Soğuktan Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yerel

Gazze'de 6 Bebek Soğuktan Hayatını Kaybetti

Gazze\'de 6 Bebek Soğuktan Hayatını Kaybetti

Gazze Şeridi'nde barınma sıkıntısı yüzünden 6 bebek soğukta hayatını kaybetti. İnsani kriz derinleşiyor.

25.02.2025 16:17
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Gazze Şeridi'nde barınma ve ısınma sıkıntısı sonucu şiddetli soğuk nedeniyle en az 6 bebek yaşamını yitirdi.

İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne yardımların ve konteyner evlerin girişine uyguladığı abluka nedeniyle insani kriz daha da kötüleşti. Gazze şehrinin Remal semtindeki Hasta Dostları Hastanesi'nde 5, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde ise 1 bebek soğuk nedeniyle hayatını kaybetti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde dondurucu soğuklar ve ısınma imkanının yetersizliği nedeniyle 6 bebeğin hayatını kaybetmesi, faşist işgal hükümetinin 2 milyondan fazla kişiye yönelik insani yardım ve barınma malzemelerinin ulaştırılmasını engellemeyi de içeren suç niteliğindeki politikalarının doğrudan sonucudur. Uluslararası toplum ise Siyonist saldırganlığın ve devam eden kuşatmanın yol açtığı benzeri görülmemiş insani felaket karşısında sessizliğini koruyor" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada arabulucu ülkelere İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal etmesinin önlenmesi, ilgili insani protokolün uygulanmasını sağlama, barınma, ısınma ve acil tıbbi malzemeler gibi temel ihtiyaç malzemelerinin Gazze'ye girişini kolaylaştırmak için derhal harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Gazze'de on binlerce Filistinli yıkılan evlerinin enkazları arasında çadırlarda hayata tutunmaya çalışırken, dondurucu soğuk ve yoğun yağış mevcut durumu daha da zorlaştırıyor. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gazze'de 6 Bebek Soğuktan Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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