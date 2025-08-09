Gazze'de Açlık Krizi: Son 24 Saate 11 Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail'in insani yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 11 sivil daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde insani kriz giderek derinleşiyor. İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana savunmasız sivillere bombalar yağdırdığı Gazze Şeridi'nde açlığı da silah olarak kullanıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte 11 sivilin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 98'i çocuk olmak üzere 212'ye yükseldiği aktarıldı. - GAZZE