Gazze'de Kan Krizi Derinleşiyor - Son Dakika
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Gazze'de Kan Krizi Derinleşiyor

Gazze\'de Kan Krizi Derinleşiyor
16.06.2026 15:58
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İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de kan bankaları tükenme noktasına geldi, bağış çağrıları artıyor.

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları sonucu sürekli artan yaralı sayısı ve ağır vakalar nedeniyle kan bankalarında stokların tükenmesiyla ciddi kriz yaşanıyor.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde sağlık sisteminde yaşanan kriz derinleşiyor. Kan bankaları ve tıbbi laboratuvarlardaki malzemeler neredeyse tükendi. Tedavi süreçlerinin veya hayat kurtarıcı cerrahi işlemlerin önemli bir parçası olan kan transfüzyonuna ve kan bileşenlerine bağımlı binlerce hastanın hayatı ciddi şekilde tehlikeye girdi. Filistin Sağlık Bakanlığı, tıbbi laboratuvarların ve kan bankalarının artan ihtiyaçları karşılayamadığı ve "felaket" şartlar altında faaliyet gösterildiği konusunda uyarıda bulundu. Hizmetlerin sürdürülmesi için laboratuvarlarda kullanılan sarf malzemeleri ile tıbbi test ürünlerinin yaklaşık yüzde 87'sinin temin edilemediği ifade edildi.

Medya aracılığıyla kan bağışı çağrıları yapılıyor

Şifa Hastanesi Kan Bankası Bölümü Başkanı Dr. Wael Al-Laithi, savaşın başlamasından bu yana kan ihtiyacının önemli ölçüde arttığını belirterek Gazze halkının yaşadığı zorlu şartların kan bağışçısı sayısını doğrudan etkilediğini dile getirdi. Al-Laithi, "Gazze Şeridi'nde bize karşı yürütülen soykırım savaşı nedeniyle son derece zor şartlarda yaşıyoruz. Savaş öncesi döneme kıyasla kan ihtiyacı önemli ölçüde arttı. Açlık, yetersiz beslenme ve gıda kıtlığı da insanların kan bağışı yapma yeteneğini doğrudan etkileyerek karşı karşıya olduğumuz krizi daha da kötüleştirdi" ifadelerini kullandı. Al-Laithi, hastanelerin, kan stokları kritik seviyelere ulaştığında medya aracılığıyla sık sık acil çağrılar yayınladığını belirterek, "Bazen kan ihtiyacı acil hale geliyor ve bu da hastanenin medya aracılığıyla bağış çağrıları yapmamızı gerektiriyor. Daha önce bağış yapmış olanlara da ulaşıp tekrar bağış yapmalarını rica ediyoruz. Neyse ki dönüşleri genellikle hızlı oluyor ve bu çabalarla eksikliği gidermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"A negatif gibi bazı nadir bulunan kan gruplarında ciddi bir kıtlık var"

Kan bağış merkezinde düzenli kan bağışında bulunan Muhammed Yunus da krizin hayat kurtarmak için daha fazla katılım gerektirdiğini vurguladı. Yunus, "Gazze Şeridi'ndeki hastaneler, savaş ve çok sayıda yaralı nedeniyle ciddi bir kan sıkıntısı çekiyor. A negatif de dahil olmak üzere bazı nadir bulunan kan gruplarında ciddi bir kıtlık var, bu yüzden düzenli olarak kan bağışı yapmaya geliyorum. Gördüğünüz gibi şu anda burada tek kan bağışçısı benim, oysa kana olan ihtiyaç son derece yüksek. Herkese hastanelere kan bağışı yapmaları çağrısında bulunuyorum. Kan bağışının hiçbir zararlı yan etkisi yoktur ve tek bir ünite kan, bir insanın hayatını kurtarabilir" ifadelerini kullandı. - GAZZE

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Sağlık, İsrail, Gazze, Dünya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazze'de Kan Krizi Derinleşiyor - Son Dakika

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