Gazze\'de ölenler için temsili cenaze töreni

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki (YYÜ) akademisyen ve öğrenciler, Gazze'de hayatını kaybedenler için temsili cenaze töreni düzenledi.

Cuma namazı sonrası Kampüs Camii önünde bir araya gelen akademisyen ve öğrenciler, temsili cenazeyi taşıyarak merkezi yemekhane binasına kadar yürüdü. Burada gıyabi cenaze namazını kılan akademisyen ve öğrenciler, " Filistin'de bebekler ölüyor, sessiz kalmamalıyız" ve "Yaşasın özgür Filistin" sloganları atarak, İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Tören sonrasında konuşan Van YYÜ Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Yücel İslam, yaklaşık 25 gündür Gazze için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Derdimiz bütün mazlum coğrafyalarda yaşanan bu zulümler olduğu için buradayız. İçimizde, kalbimizde, hatta gündemimizde böyle bir şeyler yaşadığımız için biz burada, adına Gazze Nöbeti Çadırı dediğimiz bir çadırda bir takım faaliyetler yapıyoruz. Şunu söyleyebilirim, burada sayımız her geçen gün biraz daha arttı. Onlar hakikaten buraya gönül verdiler. Burayı bir okul gibi görmeye başladılar. Gazze'deki şehitlerin kanları o kadar değerli ki; belki buradaki pek çok insanın yeniden dirilişine, kendisini yeniden tanımasına vesile oldu. Gündeminde çok ilgisiz şeylerle hayatı nasıl boş geçirdiğini bazı insanlar fark etmeye başladı. Bizler bu coğrafyada bin yıldan fazla bir süredir yaşıyoruz. Şu anda bizim yanı başımızda olan bu olaylara, yani katliamlara toplum olarak, ülke olarak, belki insanlık olarak yeterince duyarlı değiliz. Bunu görüyoruz. Çünkü eğer biz susmasaydık onlar bu kadar güçlü olmayacaktı" dedi.

Van YYÜ'de okuyan ikinci sınıf öğrencisi Doğan Yelboğa ise "Burada elimizden geldiğince bu zulmü duyurmaya çalışıyoruz. Hocalarımızla birlikte sesimizi haykırmaya çalışıyoruz. Zalimin zulmünü duyurmaya çalışıyoruz. Bugün sonuncu günümüzdü ve sonuncu günümüzü cenaze namazıyla bitirmek istedik. Katılanlardan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. - VAN