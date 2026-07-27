Gazze'de Sivil Can Kaybı 73 Bine Ulaştı - Son Dakika
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Gazze'de Sivil Can Kaybı 73 Bine Ulaştı

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Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de son 24 saatte 3 sivilin daha öldüğünü açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ablukaya aldığı Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 3 sivilin cenazesinin getirildiğini ve 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısının 73 bin 329'a yükseldiğini açıkladı.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde can kayıpları artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 3 sivilin hayatını kaybettiği ve 12 sivilin yaralandığı belirtilirken, daha önceki saldırılarda yaralanan bir sivilin de tedavi gördüğü hastanede öldüğü bildirildi.

Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana ölenlerin sayısının bin 205'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, enkaz altından çıkarılanların sayısının 803'ye, yaralı sayısının da 3 bin 900'e ulaştığı kaydedildi.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin sayısının 73 bin 329'a yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 174 bin 9' ulaştığı aktarıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gazze'de Sivil Can Kaybı 73 Bine Ulaştı - Son Dakika

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