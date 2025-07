Gazze\'de Türk Yardımıyla Et Yeme Sevinci

Gazze'de abluka altında yaşam mücadelesi veren Abdullah ve ailesi, Türk halkının bağışlarıyla ulaştırılan konserve et sayesinde 7 ay sonra ilk kez et yediklerini söyledi. Hina İsmail, "Evimizde ne yemek ne un vardı. Çocuklarımız yaklaşık 7 aydır et tüketememişti" diyerek Türkiye'ye teşekkür etti.

Gazze'de yaşanan abluka ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce Filistinli temel besinlere dahi erişemiyor. Gazze'nin Cibaliye bölgesindeki geçici çadırlarda yaşayan Abdullah ve ailesi, yaklaşık 7 aydır et tüketemiyordu. Türk halkının bağışlarıyla ulaştırılan kurban konservesiyle uzun bir aradan sonra ilk kez et yeme sevinci yaşadılar.

Filistinli Abdullah'ın annesi Hina İsmail, ulaştırılan yardımla ilgili duygularını şu sözlerle paylaştı: "Türk Kızılay tarafından ulaştırılan et yardımı için en içten teşekkürlerimizi sunarız. Zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde evimizde ne yemek ne de un vardı. Çocuklarımız yaklaşık 7 aydır et tüketememişti. Bu yardım sayesinde büyük bir sevinç yaşadılar ve uzun bir aradan sonra et yiyebilecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah Türk Kızılay'ın yardımını daim, çalışmalarını bereketli kılsın."

Yarım milyon kişi açlık nedeniyle hayati risk yaşıyor

Dünya Gıda Programı raporlarına göre Gazze nüfusunun tamamı akut gıda güvensizliği yaşarken, yaklaşık yarım milyon kişi de açlık nedeniyle hayati risk altında bulunuyor. Protein eksikliği ise özellikle çocukların sağlıklı büyümesi ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için kritik öneme sahip. - ANKARA