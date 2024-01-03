Gazze'deki dramı anlatan oyunu izleyenler duygusal anlar yaşadı

Denizli'de 'Filistin Hakkında Konuşmalıyız' tiyatrosunda izleyiciler gözyaşlarına hakim olamadı

DENİZLİ – Denizli'de Filistin melesinin farklı yönlerden ele alındığı tiyatro oyununda, Gazze'de yaşanan vahşet sahnede gözler önüne serildi. Duygusal anların yaşandığı gösteriyi izleyenler, göz yaşlarına hakim olamadı.

Denizli İmam Hatip Mezunları Derneği tarafından organize edilen etkinlikte İsrail'in vahşeti ve Filistin'de yaşanan insanlık dramı sahnede gözler önüne serildi. Tiyatro Ankebut tarafından sahneye konulan, Nurdan Albamya İnce'nin yazıp oynadığı 'Filistin Hakkında Konuşmalıyız' tiyatro oyunu Filistin melesini farklı yönlerden anlattı. Yaklaşık 70 dakika süren tiyatro oyununu izleyenler göz yaşlarına hakim olamadı.

Tiyatro oyunu için ayrılan salonunun tamamen dolduğuna dikkat çeken DENİMDER Başkanı Fatih Işık, "7 Ekim tarihinden bu güne, İsrail özellikle Gazze ve Filistin'de insanlık dışı eylemlere sahne olan vahşeti görüyoruz. Bizde Denizli İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği olarak dünyanın gözleri önünde cereyan eden bu vahşeti, bu zulmü Denizlililerle farklı bir şekilde anlatmayı, farklı bir şekilde buluşturmayı arzu ettik. Bu kapsamda bugün 'Filistin'i Konuşmalıyız' adlı, bir tiyatro gösterimi sunduk. Denizli halkı oyuna çok büyük bir teveccüh gösterdi. İnşallah Denizli İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği olarak Filistin konusuna, Gazze konusuna, yaşanan bu sıkıntılara bazen tiyatro ile bazen şiirle, bazen yürüyüşle, bazen konuşmalarla, sürekli olarak destek sağlamaya, gündemde tutmaya ve unutmamaya çalışacağız. Elbet teki bu programın hazırlanmasında bizleri yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.