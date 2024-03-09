İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu altyapıda 30 milyar dolarlık hasar - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu altyapıda 30 milyar dolarlık hasar

İsrail\'in Gazze\'ye saldırıları sonucu altyapıda 30 milyar dolarlık hasar

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana bölgeye yönelik saldırıları sonucu altyapıdaki hasarın 30 milyar doları geçtiğini açıkladı. Saldırılarda 166 hükümet binası, 100 okul ve üniversite yıkıldı, 305 okul ve üniversitede hasar meydana geldi. Ayrıca 219 mescidin tamamen yıkıldığı, 287 caminin kısmen hasar gördüğü, 70 bin konutun tamamen yıkıldığı ve 290 bin konutun kısmen tahrip olduğu belirtildi.

09.03.2024 17:55  Güncelleme: 18:24
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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana bölgeye yönelik saldırıları sonucu altyapıdaki hasarın 30 milyar doları geçtiğini açıkladı.

İsrail ordusunun 155 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi harabeye döndü. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana saldırıların evler, tesisler, yollar, elektrik, su ve kanalizasyon hatları da dahil olmak üzere altyapıda yol açtığı ekonomik kaybın 30 milyar doları aştığı duyuruldu. Saldırılarda 166 hükümet binasının, 100 okul ve üniversitenin yıkıldığı, 305 okul ve üniversitede hasar meydana geldiği, 219 mescidin tamamen yıkıldığı, 287 caminin kısmen hasar gördüğü, 70 bin konutun ise tamamen yıkıldığı, 290 bin konutun kısmen tahrip olduğu ve oturulamaz hale geldiği vurgulandı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 70 bin ton bomba kullandığı kaydedildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu altyapıda 30 milyar dolarlık hasar - Son Dakika

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