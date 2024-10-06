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Gazze İçin Dayanışma Gecesi

Gazze İçin Dayanışma Gecesi

İsrail'in Gazze'deki katliamının yıl dönümünde dayanışma programı düzenlendi ve zulüm kınandı.

06.10.2024 14:19
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İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliam ve soykırımın yıl dönümü nedeniyle düzenlenen "Filistin ile Dayanışma Gecesi" programında Gazze'deki zulüm kınandı.

Ortak Basın Platformu tarafından İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliam ve soykırımın yıl dönümü nedeniyle "Filistin ile Dayanışma Gecesi" programı düzenlendi.

Şahinbey Kongre Merkezi'nde düzenlenen program, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının yıl dönümü dolayısıyla Filistin'e destek için düzenlenen programda Kudüs ve Gazze şiiri okundu. Program İsrail'in Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırıları konu alan sinevizyon gösterimi ile devam etti.

Program daha sonra yapılan konuşmalar ile devam etti. Gazeteci-Yazar Hamza Mercanoğlu'nun moderatörlüğünü yaptığı programda Araştırmacı-Yazar Mehmet Ali Bulut ve Filistinli akademisyen Dr. Nihad Abunasser birer konuşma yaptı.

Gazze'nin sadece Müslümanların değil insanlığın meselesi olduğunu söyleyen Araştırmacı-Yazar Mehmet Ali Bulut, tüm insanlığın Gazze'deki soykırıma karşı durması gerektiğini söyledi.

Gazze konusundaki sorumluluğun en büyüğünün Müslümanlara düştüğünü belirten Bulut, dünyanın gözü önünde gerçekleşen soykırıma dikkat çekti.

Gazze'nin bütün insanlıkta İslami uyanışı başlattığını belirten Bulut, "Şu anda yeryüzünün en şerefli halkı Gazze halkıdır. Gazze'de yaşayan Müslümanlar açlığa, susuzluğa ve soykırıma rağmen ABD, İngiltere ve Fransa'ya meydan okuyor. Gazze halkı ümmetin onurudur. Gazze halkı ümmetin iftiharıdır. Gazze sadece Müslümanların meselesi değil insanlığın meselesidir. Tarih 2 milyar Müslümanın Gazze'de yaşayan Müslümanları nasıl yalnız bıraktıklarını yazacaktır. Gazze ve Filistin insanlığın yüzüne vurulmuş bir şamardı, Gazze halkı muhakkak kazanacaktır. Bizim gibi heyecanını yitirmiş Müslümanların yerine, kalpleri iman ile dolu Müslümanlar geliyor. Gazze halkı muhakkak kazanacaktır" dedi.

Filistinli akademisyen Dr. Nihad Abunasser de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yeni olmadığına dikkat çekti. Gazze'deki işgal ve soykırımın 100 yıldır devam ettiğini belirten Abunasser, " Aksa Tufanı'ndan bu yana Gazze'de yaşananların aslında çok küçük bir kesitini görüyorsunuz. Çünkü haberler de bir kısmını veriyor. Bu gördüğünüz dehşet korkunç manzaralar, rakamlar maalesef artık sıradanlaştı. Artık rakamalar takip ediliyor. Hatta bazıları bizi suçluyor. Sanki işgalci İsrail değil de Müslümanlarmış gibi lanse ediliyor. Bu da akıl işgalinin ispatıdır" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, İsrail, Yerel, Dünya, Gazze, Son Dakika

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