Gazze İçin Hayır Çarşısı\'nda Filistinli öğrenciler sadece dua istiyor

Gelirlerinin Gazze için bağışlanacağı 'Gazze İçin Hayır Çarşısı' hayır panayırını ziyaret eden Rektör Kutluhan, "İhtiyaçlarını sorduğumuz Filistinli öğrencilerimiz bizlerden sadece dua istiyor" dedi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), Denizli Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Denizli Şubesi tarafından 'Gazze İçin Hayır Çarşısı' isimli hayır panayırı kuruldu. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan katılarak hayrına satış stantlarını ziyaret etti. Burada elde edilecek gelirin tamamının Gazze'ye bağışlanacak. Kuran tilaveti ve Denizli Müftüsü Abdullah Pamuklu'nun gerçekleştirdiği duanın ardından Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan hayır panayırındaki stantları ziyaret ederek, katkı sağlayanlara teşekkürlerini iletti.

Üniversite olarak İsrail saldırılarının başından itibaren alınan oy birliği karar ile saldırıyı kınadıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, "Elimizden geldiğince Filistinli öğrencilerimizle bir araya geliyoruz ve onlar için neler yapabileceğimizi soruyoruz. Onlar bizlerden sadece dua istiyor. Medyadan takip ediyoruz, oradaki kardeşlerimiz de bizlerden dua istiyor. Nasıl bir dünyada yaşadığımızı ve nasıl bir imtihanla karşı karşıya kaldığımızı anlamakta güçlük çekiyorum. İnşallah Cenab-ı Allah bu musibetten en kısa zamanda bizleri kurtarır. Üniversite olarak elimizden gelen her şeyi yapma gayreti içinde olduğumuzu hep kamuoyu ile paylaştık. Bu da üniversite olarak elimizden gelen her şeyi yapma gayreti içinde olduğumuzun bir karşılığı olarak takdire şayandır. Düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum. Müftümüz nezdinde tüm İl Müftülüğümüze çok teşekkür ediyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - DENİZLİ