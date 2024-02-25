Gazze Şeridi'nde gıda yardımı krizi derinleşiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gazze Şeridi'nde gıda yardımı krizi derinleşiyor

Gazze Şeridi\'nde gıda yardımı krizi derinleşiyor

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi'nin kuzeyine en son 23 Ocak'ta gıda yardımı ulaştırabildiklerini açıkladı. İsrail'in saldırıları devam ederken, insani kriz her geçen gün derinleşiyor. Lazzarini, düzenli insani erişim için çağrıda bulunduklarını ve gıda yardımı gönderme çağrılarının reddedildiğini belirtti. Gazze'deki krizin insan eliyle oluşturulan bir felaket olduğunu vurgulayan Lazzarini, kıtlığın önlenebilmesi için gerçek bir siyasi irade gerektiğini söyledi.

25.02.2024 20:36  Güncelleme: 20:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi'nin kuzeyine en son 23 Ocak'ta gıda yardımı ulaştırabildiklerini açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, insani kriz her geçen gün derinleşiyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'nin kuzeyine en son 23 Ocak'ta gıda yardımı ulaştırabildiklerini belirtti. Yaklaşan kıtlığa karşı uyarıda bulunduklarını ifade eden Lazzarini, "Düzenli insani erişim için çağrıda bulunduk. Kuzey Gazze'ye düzenli olarak daha fazla gıda konvoyunun girmesine izin verilirse kıtlığın önlenebileceğini belirttik. Gıda yardımı gönderme çağrılarımız reddedildi ve kulak ardı edildi" dedi.

"Dünya bir daha asla kıtlık yaşanmasına izin vermemeye söz verdi"

Gazze'deki krizin insan eliyle oluşturulan bir felaket olduğunu vurgulayan Lazzarini, "Dünya bir daha asla kıtlık yaşanmasına izin vermemeye söz verdi. Anlamlı yardımlara erişim ve koruma sağlayacak gerçek bir siyasi irade ile kıtlık hala önlenebilir. Önümüzdeki günler bir kez daha ortak insanlığımızı ve değerlerimizi sınayacak" dedi. - CENEVRE

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Göçmenler, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazze Şeridi'nde gıda yardımı krizi derinleşiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 22:07:53. #1.11#
SON DAKİKA: Gazze Şeridi'nde gıda yardımı krizi derinleşiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement