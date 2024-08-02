Gazze Şeridi'ndeki Okulların Yüzde 85'i Hedef Alındı veya Hasar Gördü

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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki okul binalarının yüzde 85'inin doğrudan hedef alındığını veya hasar gördüğünü duyurdu.

İsrail, 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarını her geçen gün artırarak sürdürüyor. İsrail saldırılarda hastane ve sivil yerleşim alanlarının yanı sıra okulları da hedef alıyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki okul binalarının yüzde 85'inin doğrudan hedef alındığını veya hasar gördüğünü duyurdu. Açıklamada, okullardan bazılarının tamamen yeniden inşa edilmesi gerektiği ifade edilerek, "Savaş, Filistinli çocukların bugününü ve geleceğini yok ediyor" denildi. - GAZZE