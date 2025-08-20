Gazze Yaralıları Adana'da Tedavi Ediliyor - Son Dakika
Son Dakika
Yerel

Gazze Yaralıları Adana'da Tedavi Ediliyor

Gazze Yaralıları Adana\'da Tedavi Ediliyor
20.08.2025 13:14
Filistin'den gelen yaralılar, Adana'da tedavi edilirken aileleri konteyner kentlerde kalıyor.

Filistin'in Gazze şehrinden Türkiye'ye gelen yaralılar Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şifa buluyor. Tedavi için getirilen Filistinli yaralıların aileleri de geçici olarak konteyner kentlerde konaklıyor.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve eşi Fatma Köşger ile birlikte Gazze'den Türkiye'ye tedavi amacıyla getirilen Filistinlileri hastanede ve konteyner kentte ziyaret etti.

Vali Köşger, Filistinli 5 yaşındaki Abdallah Hanı Mohammad Abu Zarqa'nın yetersiz beslenme sonucu vefatı üzerine ailesini Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundu. Köşger, "Türkiye olarak mazlum ve mağdur coğrafyalardan gelen kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Evladını kaybeden Filistinli ailemize sabırlar diliyorum, acılarını yürekten paylaşıyoruz" dedi.

Vali Köşger, ayrıca ailenin tedavi altındaki bir diğer evladını da ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

İsrail'in saldırılarında yaralanan Filistinlilerin tedavisi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor. Gazze şehrinden gelen yaralılar hastanede tedavi olurken aileleri de konteyner kentlerde konaklıyor. - ADANA

Kaynak: İHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uluslararası İlişkiler, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Filistin, Türkiye, Sağlık, Yerel, Dünya, Gazze, adana

Gazze Yaralıları Adana'da Tedavi Ediliyor

12:17
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
11:53
İstanbul’da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
İstanbul'da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
SON DAKİKA: Gazze Yaralıları Adana'da Tedavi Ediliyor - Son Dakika
