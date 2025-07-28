Gazze'ye 120 yardım kamyonu girdi

İsrail'de Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) tarafından yapılan açıklamada, saldırılara verilen kısmi aranın ilk günü olan dün Birleşmiş Milletler (BM) ve yardım kuruluşları tarafından Gazze Şeridi'ne 120'den fazla yardım kamyonunun girdiğini ve kamyonların taşıdığı yardımların sivillere dağıtıldığı bildirildi.

İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde siviller açlıkla mücadele ederken, uzun bir aradan sonra yardım kamyonları Gazze Şeridi'ne girmeye başladı. Hayatta kalabilmek için ihtiyaç duyulan insani yardımlar havadan ve karadan sivillere ulaştırılıyor. İsrail'de Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) tarafından yapılan açıklamada, saldırılara verilen kısmi aranın ilk günü olan dün Birleşmiş Milletler (BM) ve yardım kuruluşları tarafından Gazze Şeridi'ne 120'den fazla yardım kamyonunun girdiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, "Gazze'ye ek olarak 180 kamyon daha giriş yaptı ve şu anda BM tarafından toplanmayı ve dağıtılmayı bekliyor. Bunun yanında yüzlerce kamyon daha BM'nin alımı için sırada bekliyor" denildi.

Filistinliler, yardımlara akın etti

Gazze Şeridi'nden 26 Temmuz'da gelen görüntülerde, bölgenin güneyindeki Refah kentine hayati önemdeki insani yardımları taşıyan kamyonların girişinin binlerce sivil tarafından karşılandığı anlar yer aldı. Videoda, yardımlardan alabilmek için kamyonlara akın eden sivillerin izdihama neden olduğu görüldü.

"Gazze Şeridi'ne giriş yapan yardımlar, okyanusta bir damla"

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne daha fazla yardım girmesine izin verme kararının BM tarafından memnuniyetle karşılandığını belirterek, "Bu doğru yönde atılmış olumlu bir adım, ancak açıkça görülüyor ki, şu ana kadar yapabildiğimizden çok daha büyük ölçekte yardım ulaştırmamız gerekiyor" dedi.

Gazze Şeridi'ne giriş yapan yardımları "okyanusta bir damla" olarak nitelendiren Fletcher, "Biz öylece gelip araçlarımızla içeri girebilmeliyiz. Uluslararası hukukun gerektirdiği de budur, ama şu anda henüz o noktada değiliz" ifadelerini kullanarak, hala devam eden güvenlik riskleri, kapalı geçiş noktaları, vize reddi ve gümrük gecikmeleri gibi sorunların yaşandığını söyledi.

Tom Fletcher açıklamasında, "Gazze'de büyük bir açlık var. Elimizden gelenin en fazlasını ulaştırmak için seferberiz ama bunu sonuçlara göre değerlendireceğiz" şeklinde konuştu. - TEL AVİV