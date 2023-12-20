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Gazze'ye insani yardımlar için deniz koridoru planlanıyor - Son Dakika
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Gazze'ye insani yardımlar için deniz koridoru planlanıyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) üzerinden Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılması için 'deniz koridoru' açılması planlanıyor. GKRY Dışişleri Bakanı Constantinos Kombos ile İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Gazze'ye yardımların ulaştırılması için deniz koridoru açılması konusunu görüştü. Yardımların Larnaca Limanı'nda toplanması ve denetlenmesinin ardından deniz yoluyla Gazze'ye ulaştırılması ve İsrail tarafından kontrol edilmesi planlanıyor.

Gazze\'ye insani yardımlar için deniz koridoru planlanıyor
20.12.2023 - 21:54,  Güncelleme: 21:56
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) üzerinden Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılması için "deniz koridoru" açılması planlanıyor.

GKRY Dışişleri Bakanı Constantinos Kombos ile İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, GKRY'de bir araya geldi. Görüşmede, Gazze'ye giren insani yardımların ölçeğini artırmak için GKRY üzerinden Gazze Şeridi'ne yardımların ulaştırılması için "deniz koridoru" açılması ele alındı. İnsani yardımların GKRY'deki Larnaca Limanı'nda toplanması ve denetlenmesinin ardından deniz yoluyla Gazze'ye ulaştırılması ve yardımların aralarında İsrail'den temsilcilerin de bulunduğu ortak bir komite tarafından kontrol edilmesi planlanıyor.

Cohen, insani yardımlar hakkındaki söz konusu planı desteklediğini belirterek, yardımların "organize ve iyi denetlenmiş" bir şekilde Gazze'ye gönderilmesi gerektiğini ifade etti. Cohen yaptığı açıklamada, "Bu koridor aracılığıyla Gazze'ye insani yardım için hızlı bir yol oluşturmayı hedefliyoruz" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA
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