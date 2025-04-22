Kahramanmaraş'ta Filistinlilere destek amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu, 'Gazze'ye özgürlük' temasıyla gerçekleşen programda, öğrenciler sela ve bomba sesleri eşliğinde toplanma alanına çıktı. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan öğrenciler, dualar eşliğinde mazlum coğrafyalara manevi destek sundu.
Etkinlik kapsamında, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden masumları temsilen okul bahçesinde ayakkabı sergisi açıldı. Boykot tişörtleri giyen öğrenciler, sessiz oturma eylemiyle farkındalık oluşturdu. Yüzlerini Türk ve Filistin bayraklarıyla boyayan öğrencilerin duruşu, katılımcılar tarafından takdirle karşılandı.
Boykot ürünlerine dikkat çekmek amacıyla öğrencilerin elleriyle hazırladığı logolar okul bahçesinde sergilendi. Etkinlik boyunca 'Gazze'ye özgürlük' sloganları atılarak Filistin halkına destek mesajları verildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Fetih Suresi'nin okunmasıyla manevi atmosferin yoğunlaştığı programa, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Akküncü, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › Yerel › 'Gazze'ye özgürlük' etkinliğinde duygusal anlar - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?