Gazze\'ye Yeniden Yardım Gönderilecek

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki insani duruma yönelik yeni adımlar atılacağı belirtilerek, "Hava yoluyla yardım atışları yeniden başlayacak. Yardım, un, şeker ve konserve gıdalar içeren 7 paletlik malzeme içeriyor" denildi.

İsrail ablukasındaki Gazze Şeridi'nde insani kriz derinleşiyor. Açlıktan ölümlerin arttığı bölgede, siviller, İsrail güçlerinin eylemleri nedeniyle gıda, ilaç ve temiz su gibi temel ihtiyaçlara ulaşamıyor. Dünyanın tepkisini çeken İsrail, duruma ilişkin yeni bir açıklama yaptı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki insani duruma yönelik yeni adımlar atılacağı belirtilerek, "Hava yoluyla yardım atışları yeniden başlayacak. Yardım, un, şeker ve konserve gıdalar içeren 7 paletlik malzeme içeriyor. Gıda ve ilaç taşıyan BM konvoylarının güvenli hareketini sağlamak üzere özel insani koridorlar tanımlanacak. Yardımları kolaylaştırmak için nüfusun yoğun olduğu bölgelerde insani yardım duraklamaları uygulanabilir. İsrail'den Gazze'deki bir deniz suyu arıtma tesisine giden elektrik hattı yeniden bağlandı, böylece günlük su üretimi 20 bin metreküpe çıkarıldı" denildi.

"Gıdanın dağıtım sorumluluğu Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşlarına aittir"

Gazze Şeridi'nde açlık olmadığı iddia edilen açıklamada, "İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), bunun, Hamas tarafından yürütülen sahte bir kampanya olduğunu vurguluyor. Gıdanın dağıtım sorumluluğu Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşlarına aittir. Bu nedenle, BM ve uluslararası kuruluşlardan yardım dağıtımının etkinliğini artırmaları ve yardımların Hamas'ın eline geçmemesini sağlamaları beklenmektedir. Askeri operasyonlar durmamıştır. Tüm esirlerin geri getirilmesi ve Hamas'ın yok edilmesi amacıyla Gazze'deki operasyonlar sürdürülecektir" ifadeleri kullanıldı. - TEL AVİV