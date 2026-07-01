Esnafın nabzını sahada tuttular

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçe yöneticileriyle birlikte esnafı ziyaret ederek talep ve önerileri dinledi. İşletme sahipleriyle bir araya gelen heyet, bölgedeki çalışmalar ve ihtiyaçlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mahalle ziyaretleri kapsamında Arapçeşme Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde esnafla bir araya geldi. Bölgedeki ticari hareketliliği yerinde inceleyen Başkan Büyükgöz, esnafın talep ve önerilerini dinledi. Programa, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, AK Parti Gebze Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, AK Parti Gebze Gençlik Kolları Başkanı Bilal Durmuş Kurt ve Arapçeşme Mahalle Başkanı Bahri Kalaçay da katıldı. Mahalle esnafını tek tek ziyaret eden heyet, işletme sahipleriyle gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Gerçekleştirilen ziyaretlerde, Arapçeşme Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar, esnafın beklentileri ve bölgenin ihtiyaçları üzerine görüş alışverişi yapıldı. Başkan Büyükgöz, vatandaş ve esnafla doğrudan temas kurmanın önemine dikkat çekerek, yerel yönetim anlayışında istişarenin öncelikli yere sahip olduğunu ifade etti. Namık Kemal Caddesi boyunca devam eden programda esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen heyet, mahalle sakinleriyle de sohbet etti. Ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirten esnaf ve vatandaşlar, sorunların yerinde dinlenmesinin ve çözüm odaklı yaklaşımın önemine vurgu yaptı. - KOCAELİ