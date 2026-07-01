Esnafın nabzını sahada tuttular - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Esnafın nabzını sahada tuttular

Esnafın nabzını sahada tuttular
01.07.2026 13:16  Güncelleme: 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçe yöneticileriyle birlikte Arapçeşme Mahallesi'nde esnafı ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi, bölgedeki çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçe yöneticileriyle birlikte esnafı ziyaret ederek talep ve önerileri dinledi. İşletme sahipleriyle bir araya gelen heyet, bölgedeki çalışmalar ve ihtiyaçlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mahalle ziyaretleri kapsamında Arapçeşme Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde esnafla bir araya geldi. Bölgedeki ticari hareketliliği yerinde inceleyen Başkan Büyükgöz, esnafın talep ve önerilerini dinledi. Programa, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, AK Parti Gebze Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, AK Parti Gebze Gençlik Kolları Başkanı Bilal Durmuş Kurt ve Arapçeşme Mahalle Başkanı Bahri Kalaçay da katıldı. Mahalle esnafını tek tek ziyaret eden heyet, işletme sahipleriyle gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Gerçekleştirilen ziyaretlerde, Arapçeşme Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar, esnafın beklentileri ve bölgenin ihtiyaçları üzerine görüş alışverişi yapıldı. Başkan Büyükgöz, vatandaş ve esnafla doğrudan temas kurmanın önemine dikkat çekerek, yerel yönetim anlayışında istişarenin öncelikli yere sahip olduğunu ifade etti. Namık Kemal Caddesi boyunca devam eden programda esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen heyet, mahalle sakinleriyle de sohbet etti. Ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirten esnaf ve vatandaşlar, sorunların yerinde dinlenmesinin ve çözüm odaklı yaklaşımın önemine vurgu yaptı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Politika, Kocaeli, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esnafın nabzını sahada tuttular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burun ameliyatına girdi, başına gelmeyen kalmadı İşini bile kaybetti Burun ameliyatına girdi, başına gelmeyen kalmadı! İşini bile kaybetti
Nepal’de artan kuş gribi vakaları nedeniyle yüz binlerce kümes hayvanı itlaf edildi Nepal'de artan kuş gribi vakaları nedeniyle yüz binlerce kümes hayvanı itlaf edildi
Komşuları başka semtlere kaçırdı Daireden çıkan manzara şoke etti Komşuları başka semtlere kaçırdı! Daireden çıkan manzara şoke etti
İstanbul’da yarın “yapışkan“ kabusa dikkat Yılın en sıcak günü olacak İstanbul'da yarın "yapışkan" kabusa dikkat! Yılın en sıcak günü olacak
Büyükçekmece’de korkutan yangın Rüzgarın etkisiyle büyüdü Büyükçekmece'de korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü
Pasaportuna el konulmuştu First Lady Ankara için harekete geçti Pasaportuna el konulmuştu! First Lady Ankara için harekete geçti

12:22
Üniversite sınavında bir soru iptal edildi
Üniversite sınavında bir soru iptal edildi
12:07
CHP kurultayı ceza davası 16 Eylül’e ertelendi
CHP kurultayı ceza davası 16 Eylül'e ertelendi
12:05
Bakan Işıkhan’dan en düşük emekli maaşı mesajı
Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı mesajı
11:45
Skandal açıklama Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış’a mı ait Sessizliğini bozdu
Skandal açıklama Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış'a mı ait? Sessizliğini bozdu
10:38
Deprem etkisi yaratan kulis: Cemil Tugay, AK Parti’ye geçiyor
Deprem etkisi yaratan kulis: Cemil Tugay, AK Parti'ye geçiyor
10:02
Rutte: Türkiye NATO’nun en güçlü ordularından
Rutte: Türkiye NATO'nun en güçlü ordularından
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 13:19:41. #.0.5#
SON DAKİKA: Esnafın nabzını sahada tuttular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.