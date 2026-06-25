Büyükgöz, Fas\'ta UCLG Dünya Kongresi\'ne katıldı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Fas'ın Tanca kentinde düzenlenen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Dünya Kongresi'nde temaslarda bulunuyor.

Başkan Zinnur Büyükgöz, kongrenin ev sahibi Tanca'da gerçekleştirilen programın üçüncü gününde dünyanın farklı coğrafyalarından gelen belediye başkanları ve yerel yöneticilerle bir araya geldi.

Yerel yönetimlerin karşılaştığı ortak sorunlar, sürdürülebilir şehircilik uygulamaları ve uluslararası işbirliği imkanlarının ele alındığı ikili görüşmelerde Büyükgöz, Gebze'de hayata geçirilen projeler ile belediyecilik uygulamaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Oturumlar ve görüşmelerde şehirler arası deneyim paylaşımının önemine dikkati çeken Büyükgöz, uluslararası platformlarda kurulan ilişkilerin şehirlerin gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Gebze'nin sahip olduğu birikim ve tecrübeyi dünya şehirleriyle paylaşmaya devam ettiklerini aktaran Büyükgöz, kongre kapsamında yürütülen temasların, gelecekte kurulabilecek yeni işbirlikleri ve ortak projeler açısından büyük fırsatlar barındırdığını kaydetti. - KOCAELİ